Рекордні $785 млрд: Японія ухвалила бюджет на 2026 рік, балансуючи між стимулами та гігантським боргом

Кабінет міністрів прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїчі затвердив проект державного бюджету на наступний фінансовий рік (починається у квітні). Його обсяг сягнув історичного максимуму — 122,3 трлн єн (близько $785 млрд). Про це повідомляє Reuters.

Гроші є, але борги тиснуть

Уряд намагається зберегти активну фіскальну політику для стимулювання економіки, але при цьому не налякати інвесторів, які занепокоєні слабкою єною та зростанням дохідності облігацій.

Ключові показники бюджету:

Загальний обсяг: 122,3 трлн єн (зростання порівняно з цьогорічними 115,2 трлн єн).

Доходи: Очікується рекордний збір податків — 83,7 трлн єн (+7,6%), що допоможе покрити частину витрат.

Нові борги: Випуск нових облігацій зросте незначно — до 29,6 трлн єн.

Залежність від боргу: Співвідношення нових позик до загальних витрат впаде до 24,2% — це найнижчий показник з 1998 року.

Епоха дешевих грошей закінчилася

Головним викликом для Японії стає обслуговування вже існуючого колосального боргу, який удвічі перевищує розмір економіки країни (найвищий показник серед розвинених країн).

Оскільки Банк Японії виходить з політики ультранизьких ставок, уряд заклав у бюджет процентну ставку на рівні 3,0% — це найвищий показник за останні 29 років. Через це витрати на обслуговування боргу підскочать на 10,8% і становитимуть 31,3 трлн єн — це чверть усього бюджету країни.

Нова стратегія Такаїчі

Прем'єр-міністер Санае Такаїчі планує змінити підхід до фіскальної дисципліни. Вона має намір відмовитися від жорсткої прив'язки до щорічного балансу первинного бюджету. Натомість пропонується встановити більш гнучкі цілі, розраховані на кілька років, що дозволить уряду вільніше витрачати кошти на оборону та соціальне забезпечення, не озираючись на короткострокові дефіцити.