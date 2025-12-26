Видання Forbes представило щорічний список 50 найцінніших спортивних брендів світу. За останній рік сукупна вартість учасників топ-50 злетіла на 22%, сягнувши астрономічної позначки у $353 млрд.
26 грудня 2025, 10:01
Жодного клубу Європи в топ-10: Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу
Американський футбол та баскетбол поза конкуренцією
Головний тренд року — тотальне домінування ліг НФЛ (американський футбол) та НБА (баскетбол). Завдяки рекордним контрактам зі стрімінговими сервісами та зростанню вартості прав на трансляції, американські клуби стрімко дорожчають.
Натомість європейський футбол втрачає позиції в елітному списку. Жоден європейський клуб не зміг потрапити навіть до десятки лідерів. Навіть мадридський «Реал», який визнано найдорожчим футбольним клубом Європи ($6,75 млрд), посів лише 20-те місце у загальному рейтингу.
Найдорожчі спортивні команди
Топ-10 найдорожчих спортивних команд світу виглядає наступним чином:
|Місце
|Команда
|Вид спорту / Ліга
|Вартість
|1
|«Даллас Ковбойз»
|Ам. футбол (НФЛ)
|$13 млрд
|2
|«Голден Стейт Ворріорз»
|Баскетбол (НБА)
|$11 млрд
|3
|«Лос-Анджелес Ремс»
|Ам. футбол (НФЛ)
|$10,5 млрд
|4
|«Нью-Йорк Джайентс»
|Ам. футбол (НФЛ)
|$10,1 млрд
|5
|«Лос-Анджелес Лейкерс»
|Баскетбол (НБА)
|$10 млрд
|6
|«Нью-Йорк Нікс»
|Баскетбол (НБА)
|$9,75 млрд
|7
|«Нью-Інгленд Петріотс»
|Ам. футбол (НФЛ)
|$9 млрд
|8
|«Сан-Франциско 49ерс»
|Ам. футбол (НФЛ)
|$8,6 млрд
|9
|«Філадельфія Іглз»
|Ам. футбол (НФЛ)
|$8,3 млрд
|10
|«Чикаго Беарс» / «Нью-Йорк Янкіз»
|НФЛ / Бейсбол
|$8,2 млрд
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2