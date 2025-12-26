Жодного клубу Європи в топ-10: Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу

Видання Forbes представило щорічний список 50 найцінніших спортивних брендів світу. За останній рік сукупна вартість учасників топ-50 злетіла на 22%, сягнувши астрономічної позначки у $353 млрд.

Американський футбол та баскетбол поза конкуренцією

Головний тренд року — тотальне домінування ліг НФЛ (американський футбол) та НБА (баскетбол). Завдяки рекордним контрактам зі стрімінговими сервісами та зростанню вартості прав на трансляції, американські клуби стрімко дорожчають.

Натомість європейський футбол втрачає позиції в елітному списку. Жоден європейський клуб не зміг потрапити навіть до десятки лідерів. Навіть мадридський «Реал», який визнано найдорожчим футбольним клубом Європи ($6,75 млрд), посів лише 20-те місце у загальному рейтингу.

Найдорожчі спортивні команди

Топ-10 найдорожчих спортивних команд світу виглядає наступним чином: