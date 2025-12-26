У третьому кварталі 2025 року зафіксовано позитивну динаміку в оплаті житлово-комунальних послуг (ЖКП). Загальна сума боргів населення зменшилася на 5,4% порівняно з попереднім кварталом. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.
Українці почали активніше гасити борги за комуналку: заборгованість скоротилася до 100,8 млрд грн
Цікавим показником є те, що у липні-вересні українці заплатили навіть більше, ніж їм було нараховано за цей період: при нарахуваннях у 45,6 млрд грн фактична оплата склала 48,5 млрд грн. Це свідчить про те, що громадяни почали поступово закривати старі борги.
Структура заборгованості: за що винні найбільше
Станом на кінець вересня загальний борг у 100,8 млрд грн розподілився за категоріями послуг наступним чином:
- Опалення та гаряча вода: 33,1 млрд грн;
- Газ (постачання та розподіл): 27,9 млрд грн;
- Електроенергія: 16,5 млрд грн;
- Водопостачання та водовідведення: 10,4 млрд грн;
- Утримання будинків (ОСББ/управляючі): 9,5 млрд грн;
- Вивіз сміття: 3,2 млрд грн.
Географія боргів: лідери серед областей
Найскладніша ситуація з розрахунками спостерігається у великих промислових регіонах та прифронтових областях (дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій):
|Регіон
|Сума боргу (млрд грн)
|Дніпропетровська обл.
|8,5
|Донецька обл.
|4,3
|Полтавська обл.
|3,2
|м. Київ
|2,8
|Харківська обл.
|1,9
|Київська обл.
|1,5
|Одеська обл.
|1,1
|Львівська обл.
|1
Зазначимо, що тенденція до скорочення боргу в третьому кварталі (липень-вересень) є традиційною для літнього сезону, оскільки в цей період відсутня найдорожча стаття витрат — опалення. Це дозволяє домогосподарствам спрямувати кошти на погашення накопичених за зиму заборгованостей.
