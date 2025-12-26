Українці почали активніше гасити борги за комуналку: заборгованість скоротилася до 100,8 млрд грн

У третьому кварталі 2025 року зафіксовано позитивну динаміку в оплаті житлово-комунальних послуг (ЖКП). Загальна сума боргів населення зменшилася на 5,4% порівняно з попереднім кварталом. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

Цікавим показником є те, що у липні-вересні українці заплатили навіть більше, ніж їм було нараховано за цей період: при нарахуваннях у 45,6 млрд грн фактична оплата склала 48,5 млрд грн. Це свідчить про те, що громадяни почали поступово закривати старі борги.

Структура заборгованості: за що винні найбільше

Станом на кінець вересня загальний борг у 100,8 млрд грн розподілився за категоріями послуг наступним чином:

Опалення та гаряча вода: 33,1 млрд грн;

Газ (постачання та розподіл): 27,9 млрд грн;

Електроенергія: 16,5 млрд грн;

Водопостачання та водовідведення: 10,4 млрд грн;

Утримання будинків (ОСББ/управляючі): 9,5 млрд грн;

Вивіз сміття: 3,2 млрд грн.

Географія боргів: лідери серед областей

Найскладніша ситуація з розрахунками спостерігається у великих промислових регіонах та прифронтових областях (дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій):

Регіон Сума боргу (млрд грн) Дніпропетровська обл. 8,5 Донецька обл. 4,3 Полтавська обл. 3,2 м. Київ 2,8 Харківська обл. 1,9 Київська обл. 1,5 Одеська обл. 1,1 Львівська обл. 1

Зазначимо, що тенденція до скорочення боргу в третьому кварталі (липень-вересень) є традиційною для літнього сезону, оскільки в цей період відсутня найдорожча стаття витрат — опалення. Це дозволяє домогосподарствам спрямувати кошти на погашення накопичених за зиму заборгованостей.