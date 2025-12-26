Сьогодні, 26 грудня 2025 року, набирають чинності закони № 4709-ІХ та № 4710-ІХ. Ці документи розширюють перелік товарів, які можна ввозити в Україну без сплати ПДВ та мита, а також подовжують терміни дії вже існуючих пільг для підтримки ЗСУ та енергосистеми. Про це повідомляє Державна митна служба України.
26 грудня 2025, 8:29
З 26 грудня набувають чинності нові митні пільги на товари для оборони та енергетики
Що змінилося для оборонного сектору
Держава розширила підтримку виробників зброї та безпосередньо військових формувань:
- Симулятори бойових дій: Відтепер тренажери для навчання військових (код УКТ ЗЕД 9023 00 80 00) звільняються від ПДВ, якщо їх отримувачами є Міноборони, ЗСУ, правоохоронні органи або інші військові підрозділи.
- Модернізація дронів та РЕБ: Виробники безпілотників, машин для розмінування та засобів протидії техрозвідкам тепер можуть ввозити комплектуючі без митних платежів не лише для виробництва чи ремонту, а й для модернізації техніки.
- Списання браку: Врегульовано питання товарів, які стали непридатними під час виробництва (брак) або були знищені внаслідок форс-мажорів. Тепер виробники можуть списувати такі деталі без сплати раніше «заощаджених» митних платежів за умови документального підтвердження.
Продовження термінів дії пільг
Закони встановлюють нові часові рамки для безмитного ввезення критично важливих товарів.
До 2027 року продовжено пільгове ввезення для підприємств та громадян:
- безпілотних літальних апаратів (БПЛА);
- прицілів та тепловізорів;
- антидронових рушниць та інших засобів РЕБ.
До 2029 року подовжено пільги на обладнання для відновлюваної енергетики:
- вітроенергетичні генератори;
- гідравлічні турбіни та інше супутнє устаткування.
Важливий крок для виробників
Нові норми також дозволяють виробникам офіційно відмовитися від цільового використання імпортованих запчастин, якщо вони вирішать сплатити митні платежі або вивезти товар назад за кордон. Це додає гнучкості підприємствам, які працюють у складних умовах воєнного часу.
Коментарі - 5
инфа по ссылке дублирует, а где конкретно документ — специально не дают прямую ссылку.
{Абзац перший пункту 9−36 розділу ХХІ із змінами, внесеними згідно із Законами № 4323-IX від 25.03.2025, № 4710-IX від 04.12.2025)
Согласно приведенному вами тексту, в список льготных товаров включен код 8541 43 00 00. В классификаторе УКТ ВЭД (УКТ ЗЕД) этот код соответствует именно солнечным панелям (фотоэлектрическим элементам, собранным в модули или оформленным в виде панелей).
Вот подробная расшифровка того, что именно разрешает эта статья:
Основные положения статьи
Эта норма закона вводит временные налоговые льготы для импорта оборудования, необходимого для восстановления энергетики Украины.
Суть льготы: Полное освобождение от уплаты ввозной пошлины.
Срок действия: На период военного положения, но не дольше чем до 1 января 2029 года.
Способ ввоза: Распространяется на обычный импорт, а также на международные почтовые и экспресс-отправления.
Что еще, кроме солнечных панелей, попало в список?
Помимо панелей (8541 43 00 00), льгота распространяется на:
Категория товара Коды УКТ ВЭД и пояснения
Аккумуляторы Код 8507 60 00 00. Важно: емкость должна быть не менее 100 А·ч. Маленькие пауэрбанки и батареи мощностью менее 300 Вт под льготу не попадают.
Инверторы Коды 8504 40 84 00, 8504 40 88 00, 8504 40 90 00. Исключение — инверторные сварочные аппараты (на них пошлина остается).
Генераторы Различные типы газотурбинных и других установок (коды 8502 20…).
Ветрогенераторы Код 8502 31 00 00 и части для них.
Турбины Гидравлические и паровые турбины (кроме авиационных).