26 грудня 2025, 8:29

З 26 грудня набувають чинності нові митні пільги на товари для оборони та енергетики

Сьогодні, 26 грудня 2025 року, набирають чинності закони № 4709-ІХ та № 4710-ІХ. Ці документи розширюють перелік товарів, які можна ввозити в Україну без сплати ПДВ та мита, а також подовжують терміни дії вже існуючих пільг для підтримки ЗСУ та енергосистеми. Про це повідомляє Державна митна служба України.

З 26 грудня набувають чинності нові митні пільги на товари для оборони та енергетики
Фото: pixabay.com

Що змінилося для оборонного сектору

Держава розширила підтримку виробників зброї та безпосередньо військових формувань:

  • Симулятори бойових дій: Відтепер тренажери для навчання військових (код УКТ ЗЕД 9023 00 80 00) звільняються від ПДВ, якщо їх отримувачами є Міноборони, ЗСУ, правоохоронні органи або інші військові підрозділи.
  • Модернізація дронів та РЕБ: Виробники безпілотників, машин для розмінування та засобів протидії техрозвідкам тепер можуть ввозити комплектуючі без митних платежів не лише для виробництва чи ремонту, а й для модернізації техніки.
  • Списання браку: Врегульовано питання товарів, які стали непридатними під час виробництва (брак) або були знищені внаслідок форс-мажорів. Тепер виробники можуть списувати такі деталі без сплати раніше «заощаджених» митних платежів за умови документального підтвердження.

Продовження термінів дії пільг

Закони встановлюють нові часові рамки для безмитного ввезення критично важливих товарів.

До 2027 року продовжено пільгове ввезення для підприємств та громадян:

  • безпілотних літальних апаратів (БПЛА);
  • прицілів та тепловізорів;
  • антидронових рушниць та інших засобів РЕБ.

До 2029 року подовжено пільги на обладнання для відновлюваної енергетики:

  • вітроенергетичні генератори;
  • гідравлічні турбіни та інше супутнє устаткування.

Важливий крок для виробників

Нові норми також дозволяють виробникам офіційно відмовитися від цільового використання імпортованих запчастин, якщо вони вирішать сплатити митні платежі або вивезти товар назад за кордон. Це додає гнучкості підприємствам, які працюють у складних умовах воєнного часу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
26 грудня 2025, 8:48
#
Опять статья без деталей от местного псевдо-эксперта…

инфа по ссылке дублирует, а где конкретно документ — специально не дают прямую ссылку.
+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
26 грудня 2025, 8:59
#
9−36. Тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, але не більш як до 1 січня 2029 року, звільняються від оподаткування ввізним митом товари, що ввозяться на митну територію України (у тому числі переміщуються (пересилаються) на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях) для вільного обігу та класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8406 (крім 8406 10 00 00), 8410 (тільки турбіни гідравлічні та їх частини), 8483 40 21 00, 8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90, 8502 31 00 00, 8411 (крім турбогвинтових та турбореактивних двигунів та їх частин), 8501 64 00 00, 8504 40 84 00 (крім інверторних зварювальних апаратів), 8504 40 88 00 (крім інверторних зварювальних апаратів), 8504 40 90 00 (крім інверторних зварювальних апаратів), 8507 60 00 00 (крім установок зберігання енергії потужністю менш як 300 Вт змінного та/або постійного струму та акумуляторів електричних ємністю менш як 100 А•год), 8541 43 00 00, 8537 (крім 8537 10 98 10), 8503 00 99 00 (тільки для вітроенергетичних електрогенераторних установок).
{Абзац перший пункту 9−36 розділу ХХІ із змінами, внесеними згідно із Законами № 4323-IX від 25.03.2025, № 4710-IX від 04.12.2025)
+
0
PashaKyl
PashaKyl
26 грудня 2025, 9:03
#
А солнечные панели и акамуляторные ячейки не продлят до 29 года? Статья и правда не о чём.
+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
26 грудня 2025, 9:05
#
Делаю анализ…
+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
26 грудня 2025, 9:10
#
Да, солнечные панели входят в этот перечень.
Согласно приведенному вами тексту, в список льготных товаров включен код 8541 43 00 00. В классификаторе УКТ ВЭД (УКТ ЗЕД) этот код соответствует именно солнечным панелям (фотоэлектрическим элементам, собранным в модули или оформленным в виде панелей).
Вот подробная расшифровка того, что именно разрешает эта статья:
Основные положения статьи
Эта норма закона вводит временные налоговые льготы для импорта оборудования, необходимого для восстановления энергетики Украины.
Суть льготы: Полное освобождение от уплаты ввозной пошлины.
Срок действия: На период военного положения, но не дольше чем до 1 января 2029 года.
Способ ввоза: Распространяется на обычный импорт, а также на международные почтовые и экспресс-отправления.
Что еще, кроме солнечных панелей, попало в список?
Помимо панелей (8541 43 00 00), льгота распространяется на:
Категория товара Коды УКТ ВЭД и пояснения
Аккумуляторы Код 8507 60 00 00. Важно: емкость должна быть не менее 100 А·ч. Маленькие пауэрбанки и батареи мощностью менее 300 Вт под льготу не попадают.
Инверторы Коды 8504 40 84 00, 8504 40 88 00, 8504 40 90 00. Исключение — инверторные сварочные аппараты (на них пошлина остается).
Генераторы Различные типы газотурбинных и других установок (коды 8502 20…).
Ветрогенераторы Код 8502 31 00 00 и части для них.
Турбины Гидравлические и паровые турбины (кроме авиационных).
