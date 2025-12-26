З 26 грудня набувають чинності нові митні пільги на товари для оборони та енергетики

Сьогодні, 26 грудня 2025 року, набирають чинності закони № 4709-ІХ та № 4710-ІХ. Ці документи розширюють перелік товарів, які можна ввозити в Україну без сплати ПДВ та мита, а також подовжують терміни дії вже існуючих пільг для підтримки ЗСУ та енергосистеми. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Що змінилося для оборонного сектору

Держава розширила підтримку виробників зброї та безпосередньо військових формувань:

Симулятори бойових дій: Відтепер тренажери для навчання військових (код УКТ ЗЕД 9023 00 80 00) звільняються від ПДВ, якщо їх отримувачами є Міноборони, ЗСУ, правоохоронні органи або інші військові підрозділи.

Модернізація дронів та РЕБ: Виробники безпілотників, машин для розмінування та засобів протидії техрозвідкам тепер можуть ввозити комплектуючі без митних платежів не лише для виробництва чи ремонту, а й для модернізації техніки.

Списання браку: Врегульовано питання товарів, які стали непридатними під час виробництва (брак) або були знищені внаслідок форс-мажорів. Тепер виробники можуть списувати такі деталі без сплати раніше «заощаджених» митних платежів за умови документального підтвердження.

Продовження термінів дії пільг

Закони встановлюють нові часові рамки для безмитного ввезення критично важливих товарів.

До 2027 року продовжено пільгове ввезення для підприємств та громадян:

безпілотних літальних апаратів (БПЛА);

прицілів та тепловізорів;

антидронових рушниць та інших засобів РЕБ.

До 2029 року подовжено пільги на обладнання для відновлюваної енергетики:

вітроенергетичні генератори;

гідравлічні турбіни та інше супутнє устаткування.

Важливий крок для виробників

Нові норми також дозволяють виробникам офіційно відмовитися від цільового використання імпортованих запчастин, якщо вони вирішать сплатити митні платежі або вивезти товар назад за кордон. Це додає гнучкості підприємствам, які працюють у складних умовах воєнного часу.