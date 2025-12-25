Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
25 грудня 2025, 18:42

Вашингтон може запровадити прибутковий податок — 9,9% на доходи понад $1 млн

Влада штату Вашингтон обговорює безпрецедентну для регіону податкову реформу — запровадження прибуткового податку для найзаможніших жителів. Ініціатива може стати першим в історії штату податком на високі особисті доходи та вже викликала широкий суспільний та політичний резонанс, передає Bloomberg.

Влада штату Вашингтон обговорює безпрецедентну для регіону податкову реформу — запровадження прибуткового податку для найзаможніших жителів.
Фото: Боб Фергюсон/Bloomberg

Що пропонують

Губернатор Вашингтона запропонував запровадити прибутковий податок у розмірі 9,9% на доходи понад 1 млн доларів на рік.

За його словами, захід необхідний для вирішення одразу кількох гострих проблем, включаючи кризу доступності житла та структурну несправедливість податкової системи штату.

В даний час бюджет Вашингтона значною мірою залежить від податку з продажу та податку на майно, що, як зазначає влада, створює підвищене навантаження на сім'ї із середніми та низькими доходами.

Губернатор наголошує, що відсутність прибуткового податку робить систему регресивною, коли люди з меншими доходами фактично сплачують більшу частку своїх коштів у вигляді непрямих податків.

Що дасть використання податку

Введення податку для найбільш забезпечених, за задумом авторів ініціативи, має збалансувати фіскальну модель та спрямувати додаткові кошти на соціальні потреби, насамперед на житлові програми.

Пропозиція вписується у ширший політичний тренд. По всій території США демократи все активніше просувають ідею «обкласти податком багатих» як відповідь на зростання соціальної та майнової нерівності.

Цей курс також розглядається як реакція на скорочення федеральної підтримки соціальних програм у період президентства Дональда Трампа, коли значна частина відповідальності за фінансування соціальної сфери лягла на штати.

Що кажуть аналітики

Проте ініціатива має й серйозні обмеження. Економісти та експерти вказують, що значна частина багатства формується не через заробітну плату чи регулярні доходи, а через зростання вартості активів — акцій, нерухомості та інших інвестицій. Такий приріст капіталу часто не оподатковується до моменту продажу, що знижує ефективність класичного прибуткового податку щодо надбагатих.

Саме тому у Вашингтоні паралельно обговорюється ідея податку на багатство, включаючи оподаткування нереалізованого прибутку. Йдеться про зростання вартості активів, яке існує «на папері», але ще не перетворено на реальні доходи. Такий підхід може значно розширити податкову базу, проте він вважається юридично та політично ризикованим.

Критики вказують, що податок на нереалізований прибуток може зіткнутися із судовими позовами, оскільки торкається питань власності та оцінки активів. Крім того, існує ризик відтоку капіталу та переїзду заможних платників податків до штатів із м'якшим податковим режимом.

Проте прихильники реформи вважають, що без перегляду податкової політики вирішити проблему нерівності та хронічного дефіциту доступного житла буде неможливо. Дискусія навколо податку на багатих у Вашингтоні може стати прецедентом і задати тон для аналогічних ініціатив в інших штатах США, де питання соціальної справедливості та перерозподілу доходів стає дедалі гострішим.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 6

+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
25 грудня 2025, 18:55
#
Речь идет о личном доходе (Income), но для владельцев бизнеса «доход» в налоговой системе США считается после вычета деловых расходов.
+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
25 грудня 2025, 18:56
#
По сути доход в контексте США — это чистая прибыль?

В контексте налоговой системы США (IRS) ответ зависит от того, как вы зарабатываете деньги, но да, в конечном итоге налогом облагается именно «чистая» сумма, а не грязный оборот!
+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
25 грудня 2025, 18:58
#
В США вы никогда не заплатите подоходный налог с расходов на бизнес. Налоговая система США построена так, чтобы облагать только те деньги, которые «осели» у вас в кармане как у физического лица.
+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
25 грудня 2025, 18:59
#
В американской системе для индивидуальных предпринимателей и владельцев малых бизнесов (LLC, Sole Proprietorship) личный доход (Personal Income) практически всегда равен чистой прибыли бизнеса.
Если вы работаете «на себя», то процесс выглядит так:
Вы берете все свои продажи за год (Gross Revenue).
Вычитаете из них все расходы на ведение дела (Business Expenses): аренду, зарплату помощникам, рекламу, покупку оборудования, интернет и даже часть расходов на дом, если работаете из дома.
То, что осталось — это и есть ваш Income (он же Net Profit), который вы указываете в своей налоговой декларации.
+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
25 грудня 2025, 19:01
#
В странах СНГ часто под словом «доход» (или «единый налог») подразумевают налог с оборота (выручки), где государству все равно, сколько вы потратили на аренду, товар или зарплаты. В такой системе действительно можно легко уйти в минус.
Но в США, и конкретно в предложении Боба Фергюсона, логика принципиально иная. Американская система налогообложения доходов (Income Tax) — это налог на то, что «осталось в кармане».
+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
25 грудня 2025, 19:09
#
Самое ироничное, что сейчас в штате Вашингтон уже существует налог, который вас возмущает — это B&O Tax (Business & Occupation Tax). Он берется именно с выручки, не учитывая расходы.
Что предлагает Фергюсон: Он хочет использовать деньги от нового налога на миллионеров, чтобы отменить B&O Tax для бизнесов с выручкой до $1 млн.
Результат: Для малого бизнеса ситуация станет намного честнее — налог с оборота исчезнет, а налог на «миллионную прибыль» их не коснется.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
