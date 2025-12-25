Вашингтон може запровадити прибутковий податок — 9,9% на доходи понад $1 млн

Влада штату Вашингтон обговорює безпрецедентну для регіону податкову реформу — запровадження прибуткового податку для найзаможніших жителів. Ініціатива може стати першим в історії штату податком на високі особисті доходи та вже викликала широкий суспільний та політичний резонанс, передає Bloomberg .

Що пропонують

Губернатор Вашингтона запропонував запровадити прибутковий податок у розмірі 9,9% на доходи понад 1 млн доларів на рік.

За його словами, захід необхідний для вирішення одразу кількох гострих проблем, включаючи кризу доступності житла та структурну несправедливість податкової системи штату.

В даний час бюджет Вашингтона значною мірою залежить від податку з продажу та податку на майно, що, як зазначає влада, створює підвищене навантаження на сім'ї із середніми та низькими доходами.

Губернатор наголошує, що відсутність прибуткового податку робить систему регресивною, коли люди з меншими доходами фактично сплачують більшу частку своїх коштів у вигляді непрямих податків.

Що дасть використання податку

Введення податку для найбільш забезпечених, за задумом авторів ініціативи, має збалансувати фіскальну модель та спрямувати додаткові кошти на соціальні потреби, насамперед на житлові програми.

Пропозиція вписується у ширший політичний тренд. По всій території США демократи все активніше просувають ідею «обкласти податком багатих» як відповідь на зростання соціальної та майнової нерівності.

Цей курс також розглядається як реакція на скорочення федеральної підтримки соціальних програм у період президентства Дональда Трампа, коли значна частина відповідальності за фінансування соціальної сфери лягла на штати.

Що кажуть аналітики

Проте ініціатива має й серйозні обмеження. Економісти та експерти вказують, що значна частина багатства формується не через заробітну плату чи регулярні доходи, а через зростання вартості активів — акцій, нерухомості та інших інвестицій. Такий приріст капіталу часто не оподатковується до моменту продажу, що знижує ефективність класичного прибуткового податку щодо надбагатих.

Саме тому у Вашингтоні паралельно обговорюється ідея податку на багатство, включаючи оподаткування нереалізованого прибутку. Йдеться про зростання вартості активів, яке існує «на папері», але ще не перетворено на реальні доходи. Такий підхід може значно розширити податкову базу, проте він вважається юридично та політично ризикованим.

Критики вказують, що податок на нереалізований прибуток може зіткнутися із судовими позовами, оскільки торкається питань власності та оцінки активів. Крім того, існує ризик відтоку капіталу та переїзду заможних платників податків до штатів із м'якшим податковим режимом.

Проте прихильники реформи вважають, що без перегляду податкової політики вирішити проблему нерівності та хронічного дефіциту доступного житла буде неможливо. Дискусія навколо податку на багатих у Вашингтоні може стати прецедентом і задати тон для аналогічних ініціатив в інших штатах США, де питання соціальної справедливості та перерозподілу доходів стає дедалі гострішим.