Національний банк України встановив на 26 грудня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,9331 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 22 копійки. Євро подешевшало на 26 копійок.
25 грудня 2025, 16:13
НБУ зміцнив гривню: Долар подешевшав на 22 копійки, євро — на 26 копійок
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Офіційні курси
- 1 долар США — 41,93 грн (42,15 грн станом на 25 грудня);
- 1 євро — 49,42 грн (49,68 грн станом на 25 грудня).
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 2