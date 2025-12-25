Бюджет-2026: понад 111 млрд грн спрямують на інфраструктуру, медицину та освіту

Бюджет на 2026 рік передбачає значне розширення фінансування публічних інвестицій. Цей ресурс спрямують на модернізацію критичної інфраструктури, енергетичну стійкість та соціальний розвиток країни. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Загальна сума інвестицій складе 111,5 млрд гривень. З них:

48 млрд грн виділять із загального фонду,

63,5 млрд грн забезпечать міжнародні партнери через гранти та пільгові кредити спеціального фонду.

Куди спрямують кошти

Енергетика: 35,7 млрд грн. Найпріоритетніший напрям у зв’язку з атаками на інфраструктуру. Енергосистема отримає 13,6 млрд грн прямого фінансування та 22,1 млрд грн у межах державних гарантій. Кошти підуть на модернізацію генерації та підготовку до опалювального сезону 2026/2027.

Транспортна інфраструктура: 41,2 млрд грн. Це найбільша стаття витрат, спрямована на підтримання логістичних шляхів та розвиток транспортної мережі.

Охорона здоров’я: 19,1 млрд грн. Гроші підуть на оновлення медичного обладнання та реконструкцію лікарень по всій країні.

Освіта та наука: 17 млрд грн. Інвестиції зосереджені на безпеці та реформах:

Будівництво укриттів та встановлення протипожежного захисту;

Купівля шкільних автобусів та модернізація шкільних їдалень;

Продовження впровадження реформи «Нова українська школа».

Місцевий розвиток та соціалка: 17,1 млрд грн

9,4 млрд грн — муніципальна інфраструктура та комунальні послуги;

5,7 млрд грн — соціальні об'єкти (школи, дитсадки тощо);

2 млрд грн — Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) для стратегічних планів громад.

Інші напрями: 3,5 млрд грн. Ці кошти розподілять між програмами цифровізації, захистом довкілля, житловими програмами та забезпеченням громадської безпеки.