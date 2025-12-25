Ліцензії на азартні ігри можна буде отримати через «Дію»

Ліцензії для роботи грального бізнесу можна буде отримати через сервіс «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що вирішив Уряд

«Уряд ухвалив постанову про подання заяви на отримання ліцензії у сфері азартних ігор через „Дію“. Це важливий крок до повної цифровізації та прозорості сфери грального бізнесу», — зазначив він.

За словами Федорова, відповідна послуга буде запущена вже незабаром.

Що це дасть компаніям

«Компанії зможуть подавати заявки на отримання ліцензії онлайн, без паперів та візитів до держагентства PlayCity. Ще більше зручності для бізнесу та прозорості для держави», — анонсував він.

Водночас рішення про видачу ліцензій ухвалюватиме агенство PlayCity, а компанії зі сфери азартних ігор отримуватимуть повідомлення у «Дії».

«Наш наступний крок — повна автоматизація процесу видачі ліцензій, де рішення ухвалює система на підставі чітких критеріїв», — резюмував Федоров.