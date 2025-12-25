Кабмін продовжив заборону на імпорт російських товарів на 2026 рік

Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2026 року заборону на ввезення на митну територію України товарів, які походять із росії. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Заборона на рік

Крім того, постановою № 1706 уряд ще на рік — до 31 грудня 2026 року — подовжив термін дії постанови № 1146 від 30 грудня 2015 року, яка встановлює ставки ввізного мита до імпорту товарів, країною походження яких є рф.

Ці інструменти діють з 2015 року як контрзаходи у відповідь на економічний тиск, який триває багато років.

Нагадаємо

У 2015 році Кабмін ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з росією у відповідь на дії держави-агресора щодо України, зокрема на припинення з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку рф дію Договору про зону вільної торгівлі в межах СНД стосовно України та запровадження заборон на ввезення низки товарів українського походження. Термін дії цих актів продовжується щороку в грудні.