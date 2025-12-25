Ринок вживаних авто з-за кордону віком до 5 років: топ-10 найпопулярніших моделей

У листопаді 2025 року український автопарк поповнився 23,5 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону. За даними «Укравтопрому», 39% цієї кількості (9,2 тис. одиниць) склали вживані автомобілі віком до 5 років.

Ключовою особливістю цього сегменту стало домінування електрокарів, які зайняли 60% ринку імпортованих авто цієї вікової категорії.

Розподіл ринку за типом двигуна

Електромобілі — 60%;

Бензинові авто — 27%;

Гібриди — 8%;

Дизельні авто — 4%;

Авто з ГБО — 1%.

Найпопулярніші моделі

Топ-10 моделей (віком до 5 років), які купували найчастіше:

Tesla Model Y — 931 од.;

Tesla Model 3 — 649 од.;

Kia Niro — 384 од.;

Hyundai Kona — 292 од.;

Nissan Rogue — 271 од.;

Audi E-Tron Sportback — 211 од.;

Volkswagen Tiguan — 210 од.;

Mazda CX-5 — 192 од.;

Chevrolet Bolt — 176 од.;

Hyundai Ioniq 5 — 158 од.

Статистика свідчить про те, що при виборі вживаного автомобіля «молодого» віку українські водії надають перевагу американським електромобілям та корейським кросоверам.

