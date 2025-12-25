У листопаді 2025 року український автопарк поповнився 23,5 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону. За даними «Укравтопрому», 39% цієї кількості (9,2 тис. одиниць) склали вживані автомобілі віком до 5 років.
25 грудня 2025, 14:52
Ринок вживаних авто з-за кордону віком до 5 років: топ-10 найпопулярніших моделей
Ключовою особливістю цього сегменту стало домінування електрокарів, які зайняли 60% ринку імпортованих авто цієї вікової категорії.
Розподіл ринку за типом двигуна
- Електромобілі — 60%;
- Бензинові авто — 27%;
- Гібриди — 8%;
- Дизельні авто — 4%;
- Авто з ГБО — 1%.
Найпопулярніші моделі
Топ-10 моделей (віком до 5 років), які купували найчастіше:
- Tesla Model Y — 931 од.;
- Tesla Model 3 — 649 од.;
- Kia Niro — 384 од.;
- Hyundai Kona — 292 од.;
- Nissan Rogue — 271 од.;
- Audi E-Tron Sportback — 211 од.;
- Volkswagen Tiguan — 210 од.;
- Mazda CX-5 — 192 од.;
- Chevrolet Bolt — 176 од.;
- Hyundai Ioniq 5 — 158 од.
Статистика свідчить про те, що при виборі вживаного автомобіля «молодого» віку українські водії надають перевагу американським електромобілям та корейським кросоверам.
Джерело: Мінфін
