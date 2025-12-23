За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), за 9 місяців 2025 року глобальне виробництво автотранспорту склало понад 68,7 млн од. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляє Укравтопром.
23 грудня 2025, 18:17
Світовий автопром: Китай утримує перше місце з виробництва авто
Хто найбільший виробник в світі
Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де з січня по вересень було виготовлено 24332696 од. автотранспорту (+13%).
Друге місце посідає США, з результатом — 7780247 од. (-4%).
Третій результат продемонструвала Японія — 6219150 од. (+4%).
Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 4802843 млн од. (+5%) та Німеччина — 3145440 млн. од. (+2%).
Яких авто випустили найбільше
Найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 50,2 млн од. (+6%).
- Легких комерційних автомобілів виготовлено — 15,5 млн од. (-1%).
- Великих вантажних авто — 2,8 млн од. (+3%).
- Автобусів — 231,5 тис од. (+12%).
Джерело: Мінфін
