Світовий автопром: Китай утримує перше місце з виробництва авто

За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), за 9 місяців 2025 року глобальне виробництво автотранспорту склало понад 68,7 млн од. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляє Укравтопром.

Хто найбільший виробник в світі

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де з січня по вересень було виготовлено 24332696 од. автотранспорту (+13%).

Друге місце посідає США, з результатом — 7780247 од. (-4%).

Третій результат продемонструвала Японія — 6219150 од. (+4%).

Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 4802843 млн од. (+5%) та Німеччина — 3145440 млн. од. (+2%).

Яких авто випустили найбільше

Найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 50,2 млн од. (+6%).