àбанк відкрив можливість зарахування коштів з Payoneer на рахунки ФОП

àбанк оголошує про розширення можливостей міжнародних переказів для підприємців. Відтепер клієнти- ФОП можуть вивести кошти з Payoneer на свої рахунки в àбанку у валюті — USD або EUR .

Сервіс дозволяє швидко отримувати міжнародні виплати, що особливо важливо для підприємців, які працюють із закордонними партнерами та платформами.

Ключові переваги сервісу:

зарахування коштів до 15 хвилин ;

до 400 тис. грн в еквіваленті на місяць;

без підтверджуючих документів;

0% комісії з боку àбанку.

рахунок ФОП безкоштовний в обслуговуванні і відкритті.

Як скористатися сервісом:

Щоб здійснити переказ, підприємцю необхідно мати відкритий рахунок ФОП в àбанку у доларах США або євро та здійснити кілька кроків у застосунку àbank24:

перейти в меню «Інше» → «Міжнародні перекази» → «Payoneer», авторизуватися, обрати рахунок і підтвердити операцію.

Після виведення валюти клієнти можуть продавати її в застосунку àbank24 у режимі 24/7, що забезпечує додаткову гнучкість у фінансовому плануванні.

Розширення співпраці з Payoneer є кроком àбанку у розвитку зручних фінансових рішень для клієнтів малого та середнього бізнесу.

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.