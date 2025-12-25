В monobank знову можна «потрусити» ялинку на потреби ЗСУ

З 25 грудня 2025 року monobank запустива традиційну благодійну акцію «Ялинка» — простий і гейміфікований спосіб підтримати Збройні Сили України просто в застосунку.

Як потрусити ялинку

Усе працює дуже легко: користувачі відкривають monobank і «трусять» святкову ялинку на головному екрані.

За кожну сесію monobank автоматично додає кошти до благодійного збору. Чим довше триває «трясіння», тим більший внесок банк перерахує на підтримку військових — зокрема на дрони та інші потреби для бригад К-2, 117 ОВМБр та 5 ОВМБр.

Окрім допомоги ЗСУ, учасників чекають і святкові бонуси:

— розіграші platinum-карток monobank із кото-чіпом;

— понад 200 тисяч промокодів від monoмаркет;

— шанс виграти iPhone 17 за донат 26 грн;

— та 260 фотоапаратів Fujifilm Instax за креативний контент у соцмережах.

Нагадаємо

«Ялинка» вже стала новорічною традицією для мільйонів українців. Торік до акції долучилося понад 2 мільйони людей, а загальна сума збору перевищила 29,5 млн грн.