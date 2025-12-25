Державний Укргазбанк припинив співпрацю з міжнародною платіжною системою Intelexpress. Про це йдеться у повідомленні банку.
25 грудня 2025, 12:46
Укргазбанк припинив співпрацю з міжнародною платіжною системою Intelexpress
Зупинка виплат
Виплата грошових переказів Intelexpress, яка здійснювалась через систему Welsend у відділеннях Укргазбанку припинена з 18 грудня 2025 року.
Як отримати перекази
Отримувати перекази можна в інших банках-партнерах системи Intelexpress, оскільки вона є безадресною і не має прив'язки до виплати у заздалегідь обраному відділенні банку.
