Спадкоємці економного мільярдера США виплатять $750 млн за несплату податків та штрафів

Спадкоємці покійного техаського мільярдера Роберта Брокмана виплатять $750 млн компенсації за несплату податків та штрафів, повідомляє The Wall Street Journal. Йдеться про врегулювання найбільшої в історії країни справи про податкове шахрайство за участю фізосіб, випливає із документа Податкового суду США.

У чому звинуватили

Податкова служба США вимагала виплати $1,4 млрд, включаючи відсотки. Із цієї суми $993 млн складалися лише з несплачених податків та штрафів, пише газета. З цього документа неясно, яку суму відсотків спадкоємцям Брокмана доведеться виплатити, зазначає WSJ.

Брокман був бізнесменом у сфері автомобільного програмного забезпечення. 2020 року його звинуватили у податковому шахрайстві. Влада стверджувала, що він використав мережу офшорних компаній для приховування від податкової служби доходу більш ніж $2 млрд.

За твердженням влади, для зв'язку з тими, хто керував його «офшорною імперією», Брокман використовував зашифровані комп'ютерні сервери та кодові імена, пов'язані з рибальством.

Брокман, який заперечував звинувачення, помер у 2022 році у віці 81 року, очікуючи на суд. Юрист із податків, який, як стверджувалося, консультував Брокмана, покінчив життя самогубством перед кримінальним процесом проти нього самого.

Хто такий Брокман

Брокман був відомий скупістю: він зупинявся в недорогих готелях, а коли відвідував один із офісів своєї компанії, то їв заморожені напівфабрикати, пише WSJ. Підприємець дотримувався антиурядових поглядів і не схвалював діяльність Податкової служби США, називаючи її корумпованою організацією, яка несправедливо переслідує платників податків.

Forbes у 2022 році оцінював статки Брокмана в $4,7 млрд.