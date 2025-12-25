Виручка аукціонних будинків Christie's та Sotheby's у 2025 році зросла вперше за три роки

Два провідні аукціонні будинки зафіксували зростання глобальних продажів у році, що минає, вперше після дворічного спаду. Про це пише The Wall Street Journal.

Виторг аукціонних будинків

Сукупний виторг Christie's і Sotheby's у 2025 році склав $13,2 млрд проти $11,7 млрд роком раніше. Збільшенню продажів сприяло зростання світової економіки та фондових ринків, причому підйом був зафіксований практично у всіх категоріях.

Представники «покоління зумерів» (народжені в 1996—2010 роках) активно купували на аукціонах предмети розкоші, тоді як досвідченіші покупці запекло конкурували за картини знаменитих художників, у тому числі з колекцій, що належали мільярдерам, зазначає The Wall Street Journal.

«Раніше продавці чекали підвищення цін, а покупці сподівалися на їхнє подальше зниження, — заявив глава Sotheby's Чарльз Стюарт. — Однак ці очікування поступово зійшли нанівець, і тепер усі почуваються впевненіше».

Sotheby's

Аукціонний будинок Sotheby's збільшив сукупний виторг у році, що минає, на 17%, до $7 млрд, згідно з попередніми даними компанії.

У тому числі продажі на аукціонах зросли на 26% порівняно з 2024 роком, до $5,7 млрд. Продажі в рамках приватних угод за сприяння компанії знизилися до $1,2 млрд з $1,3 млрд роком раніше.

Реалізація предметів мистецтва збільшилася на 15%, до $4,3 млрд, предметів розкоші — на 22%, до $2,7 млрд.

Sotheby's у 2025 році провів понад 450 аукціонів у дев'яти країнах світу. Покупцями виступили представники 123 країн, причому 35% із них брали участь у торгах вперше. На покупців молодших 40 років припало 17% попиту у категорії предметів мистецтва та 29% — у сегменті предметів розкоші.

У році, що минає, аукціонний будинок переїхав до нової штаб-квартири в Нью-Йорку, а також відкрив нову галерею в Цюріху і провів свій перший аукціон у Саудівській Аравії.

Christie's

Аукціонний будинок Christie's у 2025 році зафіксував сукупний продаж на рівні $6,2 млрд, на 6% більше, ніж роком раніше.

У тому числі продажі на аукціонах склали $4,7 млрд (зростання на 8%), і ще $1,5 млрд склали приватні продажі, ця сума не змінилася. Приватні продажі склали 24% виторгу аукціонного будинку.

В Америці Christie's заробила $2,58 млрд, на 15% більше, ніж роком раніше. У Європі, на Близькому Сході та в Африці продажі зросли на 2%, до $1,44 млрд, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні — скоротилися на 5%, до $686 млн.

Аукціонний будинок продав предмети сучасного мистецтва (створені у 20-му та 21-му століттях) на суму $2,86 млрд, на 6% більше, ніж у попередньому році. Продаж предметів розкоші підвищився на 17%, до $795 млн, класичного мистецтва — на 15%, до $285 млн, робіт «старих майстрів» — на 24%, до $182 млн.

Близько 38% усіх покупців предметів розкоші на аукціонах Christie's минулого року купили вперше, в сегменті сучасного мистецтва ця частка склала 33%. При цьому 63% нових покупців здійснили свою першу покупку онлайн — у цьому доступнішому сегменті середня ціна лоту становить $22,7 тис.

Найдорожчі лоти

Продаж найдорожчих лотів, оцінених більш ніж у $10 млн, у 2025 році збільшився на 19,4%, до $1,5 млрд, за даними ArtTactic. При цьому показник сильно відстає від рекорду 2022 року, що становив $3,9 млрд.

Найдорожчою картиною року, що минає, став «Портрет Елізабет Ледерер» пензля австрійського художника Густава Клімта — він був проданий на листопадовому аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку за $236,4 млн. Портрет, написаний у 1914−1916 роках, в цілому став найсучаснішим будь-коли продані на аукціоні.

На тому ж аукціоні було продано ще два дорогі полотна Клімта з колекції Леонарда Лаудера, сина засновників бренду Estee Lauder, який помер у віці 92 років у червні. Картина «Квітучий луг» була оцінена в $86 млн, «Лісовий схил в Унтераху на озері Аттерзе» — в $68,3 млн.

Публічний рекорд Christie's виявився скромнішим — картина Марка Ротко «Номер 31 (Жовта смуга)» пішла з молотка в листопаді за $62,1 млн. При цьому компанія повідомила, що три найдорожчі лоти року, що минає, були продані в рамках непублічних угод.

З урахуванням приватних угод Christie's продав 30 робіт вартістю понад $15 млн у 2025 році, Sotheby's — 33 лоти, включаючи автомобілі.

«Ринки стабільні, інфляція сповільнилася, і люди починають фіксувати прибуток для того, щоб знову сфокусуватися на колекціонуванні», — заявила глава Christie's Бонні Бреннан.

Колекційні автомобілі

Ринок колекційних автомобілів не зменшує обертів. Спеціалізований підрозділ Gooding Christie's збільшив продажі на 14%, до $234 млн, а продажі RM Sotheby's, що працює на ринку довше за конкурента, вперше перевищили $1 млрд.

Найдорожчою машиною, проданою на аукціоні в 2025 році, стала Mercedes-Benz Stromlinienwagen 1954 року, оцінена покупцем у $53,9 млн. Sotheby's також продала Ferrari 250 LM за $34,1 млн. Для Christie's рекордним став продаж Ferrari 250 GT SW $25,3 млн.

Крім того, Sotheby's продала гоночний болід 2026 McLaren MCL40 за $11,5 млн. Особливість цієї угоди полягає в тому, що на цьому автомобілі гонщики команди змагатимуться у «Формулі 1» лише наступного року, і його створення ще не завершено. Покупець отримає машину у 2028 році — щоб зберегти інженерні секрети команди.

Рік, що минає, став вдалим для McLaren, що зуміла через довгий час повернути собі Кубок конструкторів «Формули-1». Гонщик команди Ландо Норріс став чемпіоном «королівських перегонів», його напарник Оскар Піастрі посів третє місце.

Нішеві категорії

Рік, що минає, також виявився багатим на рекорди та цікаві угоди в інших категоріях.

Так, Sotheby's продала найдорожчу жіночу сумочку в історії — сумочка Hermes Birkin, що належала моделі Джейн Біркін, пішла з молотка за $10,1 млн.

У моду знову повернулися яйця Фаберже: кришталеве яйце із «зимової» колекції було куплено за рекордні $30,2 млн. Цей набір, що складається з 52 предметів, подарував Миколі II своїй матері Марії Федорівні 1913 року.

Нарешті, менший аукціонний будинок Phillips продав скелет динозавра трицератопсу за $5,4 млн, при тому, що до аукціону його вартість оцінювалася в $2,5 млн. Скелет знайде майже десять років тому на розкопках у Південній Дакоті і належить молодому динозавру, розміром вдвічі.