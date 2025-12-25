NVIDIA домовилася про придбання Groq, розробника високопродуктивних чіпів-прискорювачів штучного інтелекту, за $20 млрд готівкою, повідомляє CNBC.
Nvidia купує розробника чіпів-прискорювачів ШІ за $20 млрд
Деталі угоди
У звіті, який цитує Алекса Девіса, генерального директора Disruptive і давнього інвестора стартапу, зазначається, що угода була укладена швидко, лише через кілька місяців після того, як Groq залучив $750 млн при оцінці близько $6,9 млрд.
Disruptive інвестував понад $500 млн у компанію з моменту її заснування у 2016 році. Останній раунд фінансування залучив таких інвесторів, як BlackRock, Neuberger Berman, Samsung, Cisco, Altimeter та 1789 Capital.
Очікується, що Groq повідомить інвесторів про угоду пізніше в середу, сказав Девіс. Хоча придбання включає активи Groq, його хмарний бізнес на ранній стадії виключено з угоди.
Що відомо про стартап
Стартап був заснований колишніми інженерами, які стояли за тензорним процесором Google (TPU) — чіпом, розробленим для конкуренції з Nvidia в галузі штучного інтелекту.
У разі завершення ця угода стане найбільшим придбанням Nvidia на сьогоднішній день, наголошуючи на прагненні компанії зміцнити свої позиції в галузі передового обладнання для ШІ.
