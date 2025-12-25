Податкова визначилася, кого перевірятиме у 2026 році

Державна податкова служба України затвердила план-графік документальних планових перевірок на 2026 рік. До нього включено майже 4,6 тис. суб'єктів господарювання — юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

Кого перевірятимуть у 2026 році

майже 3,2 тис. — суб'єкти господарювання — юридичні особи (розділ І плану-графіка);

121 — банківські та небанківські фінансові установи (розділ ІІ плану-графіка);

понад 1 тис. — фізичні особи — підприємці (розділ ІІІ плану-графіка);

258 — суб'єкти господарювання — юридичні особи з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (розділ ІV плану-графіка).

Порівняно з минулим роком кількість субʼєктів господарювання, включених до плану-графіка, зменшилась більше ніж на 7 %.

План-графік складено з акцентом на якість перевірок, а не на їх кількість. Контрольні заходи спрямовуються лише на платників, у яких є висока ймовірність порушення податкового законодавства та можливі значні недоплати до бюджету.

До нього включені лише платники, які відповідають таким критеріям:

наявність ризиків високого ступеня;

значні розрахункові суми можливих недоплат з податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших податків і зборів;

галузевої специфіки господарських операцій.

Хто не увійшов до плану

До плану-графіка не включаються платники, які:

включені до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства;

розташовані на територіях бойових дій (можливих бойових дій) або окупованих територіях;

перебувають у процедурі ліквідації (за рішенням платника податків);

не мають ризиків високого ступеня.

Насамперед до плану-графіка включено галузі, в яких зафіксовано непропорційно високі ризики можливих недоплат, навіть за умов значних обсягів доходів або зростання економічної активності, зокрема:

добувна промисловість і розроблення кар'єрів;

переробна промисловість, у тому числі виробництво тютюнових виробів;

постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря;

оптова та роздрібна торгівля, зокрема ринок пального (АЗС, оптові постачальники), фуд-ритейл, торгівля побутовою технікою;

організація азартних ігор;

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність;

інші галузі.

Мораторій на перевірку

21 липня 2025 року Президентом України підписано Указ № 538/2025, яким введено в дію рішення РНБО щодо запровадження окремого мораторію на перевірки.

З огляду на це ДПС удосконалює підходи до податкового контролю. Основний акцент зроблено на ризикоорієнтованій моделі.