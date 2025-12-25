Податкова визначилася, кого перевірятиме у 2026 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 грудня 2025, 8:00

Податкова визначилася, кого перевірятиме у 2026 році

Державна податкова служба України затвердила план-графік документальних планових перевірок на 2026 рік. До нього включено майже 4,6 тис. суб'єктів господарювання — юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

Державна податкова служба України затвердила план-графік документальних планових перевірок на 2026 рік.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кого перевірятимуть у 2026 році

  • майже 3,2 тис. — суб'єкти господарювання — юридичні особи (розділ І плану-графіка);

  • 121 — банківські та небанківські фінансові установи (розділ ІІ плану-графіка);

  • понад 1 тис. — фізичні особи — підприємці (розділ ІІІ плану-графіка);

  • 258 — суб'єкти господарювання — юридичні особи з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (розділ ІV плану-графіка).

Порівняно з минулим роком кількість субʼєктів господарювання, включених до плану-графіка, зменшилась більше ніж на 7 %.

План-графік складено з акцентом на якість перевірок, а не на їх кількість. Контрольні заходи спрямовуються лише на платників, у яких є висока ймовірність порушення податкового законодавства та можливі значні недоплати до бюджету.

До нього включені лише платники, які відповідають таким критеріям:

  • наявність ризиків високого ступеня;
  • значні розрахункові суми можливих недоплат з податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших податків і зборів;
  • галузевої специфіки господарських операцій.

Хто не увійшов до плану

До плану-графіка не включаються платники, які:

  • включені до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства;
  • розташовані на територіях бойових дій (можливих бойових дій) або окупованих територіях;
  • перебувають у процедурі ліквідації (за рішенням платника податків);
  • не мають ризиків високого ступеня.

Насамперед до плану-графіка включено галузі, в яких зафіксовано непропорційно високі ризики можливих недоплат, навіть за умов значних обсягів доходів або зростання економічної активності, зокрема:

  • добувна промисловість і розроблення кар'єрів;
  • переробна промисловість, у тому числі виробництво тютюнових виробів;
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря;
  • оптова та роздрібна торгівля, зокрема ринок пального (АЗС, оптові постачальники), фуд-ритейл, торгівля побутовою технікою;
  • організація азартних ігор;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність;
  • інші галузі.

Мораторій на перевірку

21 липня 2025 року Президентом України підписано Указ № 538/2025, яким введено в дію рішення РНБО щодо запровадження окремого мораторію на перевірки.

З огляду на це ДПС удосконалює підходи до податкового контролю. Основний акцент зроблено на ризикоорієнтованій моделі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає gucci и 24 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами