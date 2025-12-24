Rozetka та Novus долучилися до програми «Зимова підтримка»: де і на що витратити 1 000 гривень

Використати кошти «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку» тепер можна і в мережі магазинів Novus та Liga Prim, а також онлайн на Rozetka. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де тепер приймають оплату

Нові партнери:

Rozetka (онлайн),

Novus,

Liga Prim.

Вже працюють:

Сільпо,

Фора,

АТБ,

Auchan,

Varus,

Spar,

Thrash! Траш!,

Fozzy,

Torba,

«Сім23»,

«Близенько»

онлайн-платформа Maudau.

Читайте також: У Приваті розповіли, на що клієнти найчастіше витрачають «Тисячу Зеленського»

На що можна витратити кошти

Кошти «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку» можна спрямувати на:

комунальні послуги;

лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та друковану продукцію;

поштові послуги;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Якщо ви ще не подали заявку, у вас залишилося лише кілька годин — програма закривається наприкінці дня 24 грудня.

Терміни

Використати кошти, які надійшли на картку «Національний кешбек» за заявкою через «Дію», потрібно до 30 червня 2026 року.

Українці, які отримують пенсію або соціальні виплати через Укрпошту, можуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.