Клієнти Приватбанку вже отримали на картки «Національний кешбек» понад 8 млрд грн коштів державної допомоги «Зимова підтримка». Найчастіше українці витрачають кошти допомоги на оплату комунальних послуг. Саме на комуналку витрачають «Зимову підтримку» майже 85% клієнтів банку, які вже отримали кошти. Про це йдеться у повідомленні Банку.
24 грудня 2025, 16:52
У Приваті розповіли, на що клієнти найчастіше витрачають «Тисячу Зеленського»
На що витрачають кошти
Понад 5% всіх коштів допомоги з карток «Національний кешбек» Приватбанку українці витратили на оплату ліків та медичних товарів, майже 2,5% — на купівлю книжок.
Понад 63 млн грн «Зимової підтримки» клієнти Приватбанку перерахували на допомогу ЗСУ та благодійні цілі.
Нагадаємо
Сьогодні останній день, коли можна оформити оформити одноразову державну допомогу «Зимова Підтримка».
Джерело: Мінфін
