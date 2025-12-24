У Приваті розповіли, на що клієнти найчастіше витрачають «Тисячу Зеленського»

Клієнти Приватбанку вже отримали на картки «Національний кешбек» понад 8 млрд грн коштів державної допомоги «Зимова підтримка». Найчастіше українці витрачають кошти допомоги на оплату комунальних послуг. Саме на комуналку витрачають «Зимову підтримку» майже 85% клієнтів банку, які вже отримали кошти. Про це йдеться у повідомленні Банку.

На що витрачають кошти

Понад 5% всіх коштів допомоги з карток «Національний кешбек» Приватбанку українці витратили на оплату ліків та медичних товарів, майже 2,5% — на купівлю книжок.

Понад 63 млн грн «Зимової підтримки» клієнти Приватбанку перерахували на допомогу ЗСУ та благодійні цілі.

Нагадаємо

Сьогодні останній день, коли можна оформити оформити одноразову державну допомогу «Зимова Підтримка».