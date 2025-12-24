Meta, xAI та інші гіганти приховують борг у $120 млрд за будівництво дата-центрів для ШІ

Провідні технологічні компанії використовують складні фінансові схеми, щоб приховати масштабні витрати на побудову інфраструктури для штучного інтелекту. Meta, xAI Ілона Маска, Oracle та оператор дата-центрів CoreWeave очолили цю тенденцію, перемістивши понад $120 млрд витрат на дата-центри з власних балансів через спеціальні фінансові компанії. Про це повідомляє Financial Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працюють нові схеми фінансування

Фінансові інститути, включно з Pimco, BlackRock, Apollo, Blue Owl Capital та американськими банками як JPMorgan, надали щонайменше $120 млрд у вигляді боргового та акціонерного капіталу для інфраструктури технологічних груп. Ці кошти спрямовуються через спеціальні холдингові компанії, відомі як SPV (Special Purpose Vehicles).

Старший керівник однієї з великих фінансових установ зазначив: «Вісімнадцять місяців тому це було б неможливо уявити, а сьогодні це стало нормою». Він додав, що технологічна галузь може отримати доступ до значно більшого капіталу, ніж будь-яка інша, завдяки своєму кредитному профілю.

Рекордні угоди провідних компаній

Meta у жовтні завершила найбільшу угоду з приватного кредитування дата-центрів на $30 млрд для своєї запропонованої установки Hyperion в Луїзіані. Компанія створила SPV під назвою Beignet Investor разом з нью-йоркською фінансовою фірмою Blue Owl Capital. SPV залучила $30 млрд, включаючи близько $27 млрд позик від Pimco, BlackRock, Apollo та інших, а також $3 млрд акціонерного капіталу від Blue Owl.

Oracle стала лідером у структуруванні великих боргових угод через треті сторони для оплати своїх величезних зобов'язань з оренди потужностей дата-центрів для OpenAI. Компанія Ларрі Елісона співпрацює з будівельниками та фінансистами, такими як Crusoe, Blue Owl Capital, Vantage та Related Digital.

Серед угод Oracle: близько $13 млрд інвестицій від Blue Owl та JPMorgan у SPV, що володіє установкою OpenAI в Абілін, Техас; борговий пакет на $38 млрд для двох дата-центрів у Техасі та Вісконсині; та позика на $18 млрд для об'єкта в Нью-Мексико.

Гарантії та ризики

У багатьох випадках інвестори переконані, що фінансовий ризик все одно лежить на технологічній компанії, яка орендує об'єкт. У випадку з Beignet Investor, Meta володіє 20% SPV та надала «гарантію залишкової вартості» іншим інвесторам. Це означає, що компанія повинна буде відшкодувати інвесторам SPV, якщо вартість дата-центру впаде нижче певного рівня до закінчення оренди.

Компанія xAI Маска будує подібну структуру в рамках залучення $20 млрд, включаючи до $12,5 млрд боргу. SPV використає ці кошти для купівлі графічних процесорів Nvidia та їх оренди для xAI.

Концентрація ризиків

Ризик у цих структурах значною мірою залежить від того, наскільки поширеними вони стануть. OpenAI взяла на себе понад $1,4 трлн довгострокових зобов'язань з обчислень серед більшості великих гравців сектору.

Не всі великі компанії-гіперскейлери приєдналися до цієї тенденції. Google, Microsoft та Amazon, які мали великий бізнес дата-центрів ще до буму ШІ, продовжують фінансувати будівництво за рахунок готівки.