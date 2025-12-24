Біткоїн залишається без «санта-ралі»: інвестори тікають у золото та срібло

Поки фондові ринки святкують Різдво новими рекордами, криптовалютний сектор зустрічає свята в «червоній зоні». Ціна біткоїна знизилася до $87,300, а аналітики вказують на масову міграцію капіталу з цифрових активів у дорогоцінні метали. Про це повідомляє Barron’s, 24 грудня.

Велика ротація капіталу

Волтер Циммерман, технічний аналітик ICAP, стверджує, що слабкість біткоїна безпосередньо пов’язана з успіхом золота та срібла. Дослідження потоків коштів показує чітку тенденцію: інвестори виводять гроші з крипти, щоб вкласти їх у традиційні захисні активи.

Статистика з моменту піку ринку (6 жовтня 2025 року) говорить сама за себе:

Біткоїн: Впав на понад 33% (з історичного максимуму в ~$126 000).

Золото: Зросло на 15%.

Срібло: Підскочило на 50%, встановивши нові рекорди.

«Ці тренди пов’язані. Ми спостерігаємо відтік коштів з біткоїна в золото та срібло», — зазначає Циммерман.

Технічна картина: негативний прогноз

Аналітична платформа Investtech попереджає, що біткоїн перебуває в короткостроковому низхідному каналі. Це свідчить про те, що інвестори використовують будь-яке зростання ціни, щоб продати актив і вийти з ринку.