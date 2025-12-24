Гривня «важча» за ліру та єну: де українська валюта коштує більше за місцеву

Національний банк України оновив офіційні курси валют на Різдво, 25 грудня 2025 року. Ми завжди слідкуємо за курсами долара та євро , але цього разу вирішили подивитись й на інші валюти світу. Цікаво, що гривня номінально стала дорожчою за національні валюти двох найпопулярніших серед українців туристичних країн — Туреччини та Єгипту.

Де 1 гривня коштує більше за одиницю місцевої валюти

Турецька ліра офіційно впала нижче паритету з гривнею. 1 ліра коштує 0,98 грн.

Єгипетський фунт також дешевший за українську валюту — 0,88 грн за одиницю.

Крім того, гривня номінально «важча» за валюти деяких потужних економік та сусідів через історичні особливості їхніх грошових систем:

Японська єна традиційно має низький номінал. Зараз 1 єна коштує всього 27 копійок (офіційний курс — 2,70 грн за 10 єн).

Угорський форинт коштує близько 12 копійок (12,74 грн за 100 форинтів).

Топ-3 найдорожчих валют для українців

Фунт стерлінгів: 56,92 грн. Це найдорожча вільно конвертована валюта у списку НБУ.

Швейцарський франк: 53,51 грн. Валюта світової «фінансової гавані» утримує друге місце за дорожнечею.

Євро: 49,68 грн. Головна валюта ЄС впритул наблизилася до психологічного рубежу в 50 гривень.

А що з доларом?

Американська валюта, хоч і є головним орієнтиром для українського бізнесу, не входить до трійки найдорожчих. Курс долара США на 25 грудня зафіксовано на рівні 42,15 грн. Розрив між вартістю євро та долара залишається суттєвим — понад 7,5 гривень на одиниці.

