Як пройшов Ukrainian ERP Forum 2025: кейси, тренди та практичні рішення

9 грудня у Києві відбувся Ukrainian ERP Forum 2025 — щорічна платформа для CEO, CFO, власників МСБ, ІТ-директорів, інтеграторів та розробників. Форум об'єднав професіоналів для обміну досвідом, обговорення актуальних трендів і практичних рішень, що допомагають перетворювати виклики на розвиток бізнесу.

Огляд Форуму

Ukrainian ERP Forum — щорічна бізнес-подія, що проходить з 2022 року, і присвячена актуальним викликам у сфері автоматизації та цифрової трансформації. Форум створює платформу для обміну досвідом, демонстрації реальних бізнес-історій та практичних інструментів для розвитку й масштабування компаній.

«За три роки Ukrainian ERP Forum перетворився з окремої події на активну професійну спільноту. Ми спостерігаємо не лише зростання кількості учасників і партнерів, а й якісну трансформацію — формується системне, усвідомлене обговорення автоматизації, цифрової незалежності та альтернатив для ворожого ПЗ. Ми бачимо майбутнє Форуму як повноцінну екосистему для бізнесу, інтеграторів, розробників та всіх учасників ринку, які разом формують розвиток ERP в Україні», — Дарія Захоженко, Співзасновниця Ukrainian ERP Forum, Стратегиня з маркетингу

Форум 2025 року охопив найактуальніші питання, з якими сьогодні стикаються українські компанії під час цифрової трансформації. Особлива увага була приділена темам, які допомагають бізнесу адаптуватися до сучасних викликів та знаходити нові можливості для зростання.

«Ми дуже раді бачити високий інтерес бізнесу до сучасних рішень автоматизації та питань заміни ворожого програмного забезпечення. Це свідчить про початок системного і усвідомленого обговорення цих тем в Україні. Особливо важливо, що така професійна дискусія формується саме на платформі Ukrainian ERP Forum», — Олена Кузьмічова, Співзасновниця Ukrainian ERP Forum, Експертка з цифрової трансформації

Як проходила головна бізнес-подія з автоматизації?

Ukrainian ERP Forum 2025 зібрав понад 300 учасників, які долучилися як офлайн у Києві, так і онлайн. Гібридний формат дозволяв обирати зручний спосіб участі, а програма поєднувала виступи експертів, панельні дискусії та практичні воркшопи і майстер-класи, де учасники отримували конкретні інструменти для застосування у своєму бізнесі.

«Ukrainian ERP Forum від самого початку створювався як місія, а не просто подія. Нашою ключовою ціллю була і залишається заміна російського програмного забезпечення та формування безпечної, незалежної ІТ-інфраструктури для українського бізнесу.

Ми свідомо тримаємо цей фокус не лише в межах Форуму, а й у всіх наших проєктах — від практичних кейсів і впроваджень, до освітніх ініціатив та професійних дискусій. Ukrainian ERP Forum об'єднує бізнес, інтеграторів і розробників навколо спільної мети: будувати сучасні рішення, які працюють на економічну стійкість і технологічний суверенітет України" — говорить Олег Денис, Співзасновник Ukrainian ERP Forum, Self-ERP, SoftServe.

Партнери ERP Forum 2025

Ukrainian ERP Forum 2025 відбувся за підтримки провідних компаній та експертів у сфері автоматизації та цифрової трансформації. Партнери допомогли забезпечити змістовну програму форуму, практичні майстер-класи та панельні дискусії, створюючи платформу для обміну досвідом і пошуку ефективних рішень для розвитку бізнесу. Серед них — стратегічні та технологічні партнери, які підтримали реалізацію заходу.

«Дякую організаторам Ukrainian ERP Forum 2025 за потужний майданчик, де бізнес може поговорити про реальні практичні проблеми і пошукати для них рішення. Своє.ІТ долучилося до конференції як генеральний партнер, адже просування українського ПЗ — критично важливе питання для нашої країни і економіки. І хоча міграція з російського ПЗ — необхідний крок, ми не маємо зупинятися лише на цьому, забуваючи про інші світові тренди.

У дискусії «Як українським бізнесам не програти гонку ШІ у автоматизаціях» ми зійшлися на формулі: спочатку порядок у даних і процесах, далі швидкі пілоти з вимірюваним ефектом, і лише потім масштабування. Потрібно, щоб українські замовники частіше тестували українські ШІ-рішення через партнерства і спільні кейси, а не брали собі коробку за замовчуванням. І, нарешті, для критичних галузей ШІ має бути суверенним і безпечним, що можна гарантувати через on-prem або secure cloud і зрозумілі правила роботи з даними", — зазначили представники Своє.ІТ

Компанія D5 про Ukrainian ERP Forum 2025:

«Для D5 цінно бути частиною процесів, які сьогодні формують зміни й рухають український бізнес уперед. У період турбулентності український ринок управлінських технологій демонструє високу адаптивність: компанії не просто реагують на виклики, а переосмислюють підходи до управління, автоматизації та роботи з даними.

Кейси та компанії, представлені на ERP Forum, є яскравим прикладом. Участь у заході стала для нас можливістю започаткувати нові партнерства та долучитися до фахових дискусій — з опорою на досвід та практичні інсайти".