24 грудня 2025, 15:15

Китайці використовують Telegram для незаконних операцій: обсяг сягнув $2 млрд на місяць

Telegram став головним хабом для китайської кіберзлочинності, затьмаривши класичні даркнет-майданчики. Згідно з розслідуванням WIRED та аналітичної компанії Elliptic, щомісяця через китайськомовні канали в Telegram проходять тіньові транзакції на суму $2 млрд.

Telegram став головним хабом для китайської кіберзлочинності, затьмаривши класичні даркнет-майданчики.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові королі тіньового ринку

Експерти виявили цілу екосистему нелегальних сервісів, які працюють під виглядом гарантів. Лідерами ринку стали платформи Tudou Guarantee та Xinbi Guarantee.

Їхній «асортимент» вражає цинізмом та різноманіттям:

  • Кіберзлочини: Продаж вкрадених даних, софт для створення діпфейків, готові сайти для інвестиційних афер.
  • Важкі злочини: Тргівля людьми та навіть дитяча проституція.

Масштаби діяльності в Telegram вже перевершили найвідоміші даркнет-маркетплейси історії:

  • Легендарний AlphaBay на піку обробляв $1 млрд за весь час існування.
  • Російська Hydra за 7 років пропустила через себе $5 млрд.

Для порівняння: лише через одну групу в Telegram — Huione Guarantee — з 2021 по 2025 рік пройшло $27 млрд.

«Якщо говорити про незаконне використання криптоактивів, то на сьогодні просто не існує нічого масштабнішого», — стверджує Том Робінсон, співзасновник Elliptic.

Гра в «кота і мишу»

Спроби заблокувати ці канали виявилися неефективними. Коли в травні 2025 року Telegram видалив Huione Guarantee, його місце миттєво зайняв клони — Tudou Guarantee. За лічені місяці обіг «новачка» сягнув $1,1 млрд, зрівнявшись із показниками попередника. Схожа доля спіткала і Xinbi Guarantee: після блокування майданчик перезапустився і вже генерує понад $850 млн щомісяця.

Позиція Telegram: захист свободи чи злочинців?

Найбільш суперечливим моментом є реакція адміністрації месенджера. У відповідь на запит журналістів, у Telegram заявили, що не планують запроваджувати тотальні бани. Компанія аргументує це захистом «фінансової свободи» китайців, які використовують крипту для обходу жорсткого валютного контролю КНР.

«Ми розглядаємо кожен випадок індивідуально й категорично відкидаємо тотальні заборони — особливо коли користувачі намагаються обійти репресивні обмеження авторитарних режимів», — заявили в Telegram.

Кривавий слід та роль Tether

Експерти називають таку позицію лицемірною. За даними розслідувачів, левова частка цих грошей — це не заощадження простих китайців, а прибутки шахрайських синдикатів. Ці угруповання часто використовують рабську працю людей, яких силоміць утримують у таборах Південно-Східної Азії.

Паливом для цієї машини слугує стейблкоїн USDT. Попри те, що компанія Tether має технічну можливість блокувати гаманці зловмисників, вона робить це вкрай рідко, дозволяючи злочинцям безперешкодно переказувати мільярди доларів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
