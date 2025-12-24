Люди проти машин: ШІ переміг команду трейдерів у турнірі, але «золото» взяла людина

У трейдерському турнірі, організованому платформою Aster, команда штучного інтелекту показала значно кращу стійкість до ринкових коливань, ніж живі люди. Проте індивідуальна майстерність окремих трейдерів все ще залишається недосяжною для роботів. Про це пише ForkLog.

Статистика фіаско

Результати командного заліку виявилися невтішними для людства. Під час турніру, що проходив на тлі ринкового просідання:

Команда людей зафіксувала сумарний збиток у 32,21%.

Команда ШІ-агентів втратила лише 4,48%.

Це свідчить про те, що алгоритми краще справляються з ризик-менеджментом у складних умовах, тоді як люди схильні до емоційних рішень та більших втрат.

Деталі експерименту

У змаганні взяли участь 70 реальних трейдерів та 30 спеціально натренованих ШІ-агентів.

Стартовий капітал: Кожен учасник отримав депозит у $10 000.

Умови: Торгівля велася у «безризиковому» режимі — платформа покривала всі збитки, а отриманий прибуток учасники могли забрати собі.

Парадокс переможця

Попри загальний програш команди людей, індивідуальний п'єдестал пошани дістався саме їм. На початку турніру люди вирвалися вперед, і найкращі з них змогли утримати лідерство навіть під час падіння ринку.

Переможець: Трейдер під ніком ProMint заробив $13 650 чистого прибутку.

Результат ШІ: Найкращий з алгоритмів посів лише 8-ме місце в загальному заліку.

Це підтверджує тезу про те, що ШІ забезпечує стабільність та «середній» результат, тоді як людина здатна на нестандартні ходи, що приносять надприбутки (або ж надзбитки).