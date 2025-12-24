Multi від Мінфін
24 грудня 2025, 14:25

Люди проти машин: ШІ переміг команду трейдерів у турнірі, але «золото» взяла людина

У трейдерському турнірі, організованому платформою Aster, команда штучного інтелекту показала значно кращу стійкість до ринкових коливань, ніж живі люди. Проте індивідуальна майстерність окремих трейдерів все ще залишається недосяжною для роботів. Про це пише ForkLog.

У трейдерському турнірі, організованому платформою Aster, команда штучного інтелекту показала значно кращу стійкість до ринкових коливань, ніж живі люди.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Статистика фіаско

Результати командного заліку виявилися невтішними для людства. Під час турніру, що проходив на тлі ринкового просідання:

  • Команда людей зафіксувала сумарний збиток у 32,21%.
  • Команда ШІ-агентів втратила лише 4,48%.

Це свідчить про те, що алгоритми краще справляються з ризик-менеджментом у складних умовах, тоді як люди схильні до емоційних рішень та більших втрат.

Деталі експерименту

У змаганні взяли участь 70 реальних трейдерів та 30 спеціально натренованих ШІ-агентів.

  • Стартовий капітал: Кожен учасник отримав депозит у $10 000.
  • Умови: Торгівля велася у «безризиковому» режимі — платформа покривала всі збитки, а отриманий прибуток учасники могли забрати собі.

Парадокс переможця

Попри загальний програш команди людей, індивідуальний п'єдестал пошани дістався саме їм. На початку турніру люди вирвалися вперед, і найкращі з них змогли утримати лідерство навіть під час падіння ринку.

  • Переможець: Трейдер під ніком ProMint заробив $13 650 чистого прибутку.
  • Результат ШІ: Найкращий з алгоритмів посів лише 8-ме місце в загальному заліку.

Це підтверджує тезу про те, що ШІ забезпечує стабільність та «середній» результат, тоді як людина здатна на нестандартні ходи, що приносять надприбутки (або ж надзбитки).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
24 грудня 2025, 14:47
#
Після «Команда людей зафіксувала сумарний збиток у 32,21%. Команда ШІ-агентів втратила лише 4,48%.», ця перемога більше виглядає як пірова перемога, де швидше зіграла пані фортуна, якщо повторити такий експеримент ще 10 разів, але 10 на 10, чи переможе реальний трейдер 5+ разів? Звісно ні, пару неочікуваних новин і вся картина змінюється на ринку, але сам факт того, що ШІ втратив на 27.73% менше ніж людина — ось це і є перемога, в такій справі як трейдинг середній результат і показує загальну картину, бо трейдер може за один місяць заробити чистого прибутку мільйон, а за наступні одинадцять місяців втратити 20 мільйонів. А ШІ вже показав, що проти реальних трейдерів, він припускається меншої кількості помилок, що показово. Плюс ШІ стабільніший, а трейдер сьогодні має одні емоції, завтра інші, післязавтра прочитав новину і відхилився на емоціях від своєї «тактики» (хоча які ще «тактики» в трейдерів)).
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
