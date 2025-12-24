Пекін пом’якшує правила купівлі нерухомості

Муніципальна влада Пекіна ще більше послабила обмеження на купівлю житла, знизивши поріг для кваліфікації купівлі житла, в рамках останніх зусиль щодо стимулювання попиту на тлі погіршення цін на житло в столиці Китаю. Про це пише Investing.com.

Купівля житла

Немісцеві жителі — ті, хто не має пекінського «хукоу» — тепер можуть купувати житло в столиці, якщо вони послідовно сплачували податок на прибуток у місті протягом щонайменше одного року, порівняно з двома роками раніше.

Сім'ям з більш ніж однією дитиною також буде дозволено придбати додаткове житло в центрі Пекіна, додали в заяві муніципальні житлові органи.

Нагадаємо

Ситуація з нерухомістю в Пекіні та загалом у Китаї залишається складною: ціни на житло (як нове, так і вторинне) падають або стагнують із 2021 року через регуляторні заходи, спрямовані на боротьбу з борговими проблемами забудовників, що призвело до фінансових криз, незавершених проектів та падіння продажів; хоча уряд намагається стабілізувати ринок, для відновлення потрібні додаткові заходи.

Що відбувається на ринку нерухомості

Ринок нерухомості Китаю переживає корекцію з 2021 року, спричинену боротьбою уряду з надмірною заборгованістю забудовників, як-от Evergrande.

Падіння цін: Ціни на нове та вторинне житло знижуються, хоча уряд впроваджує заходи підтримки.

Проблеми забудовників: Криза ліквідності торкнулася великих компаній, призводячи до незавершених будівництв та дефолтів.

Вплив на Пекін: Хоча проблеми можуть бути більш виражені в менших містах, великі мегаполіси, як Пекін та Шанхай, також відчувають вплив, з високими цінами, які вимагають десятиліття доходів для покупки житла.

Потреба в політичних змінах: Для стабілізації ринку та відновлення довіри потрібні подальші зусилля з боку політики.