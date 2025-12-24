Тім Кук ставить на Nike: CEO Apple придбав акції спортивного гіганта на $3 млн після їхнього обвалу

Тім Кук, генеральний директор Apple, продемонстрував особисту віру в майбутнє компанії Nike, придбавши великий пакет її акцій на тлі кризового падіння котирувань. Про це стало відомо зі звіту, поданого до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) у вівторок ввечері, пише Barron's.

Деталі угоди

У понеділок, 22 грудня, Тім Кук придбав 50 000 акцій Nike.

Ціна покупки: Середня вартість склала $58,97 за акцію.

Загальна сума інвестиції: Майже $3 млн ($2,95 млн).

Поточний портфель: Після цієї транзакції Кук володіє понад 105 000 акцій компанії.

Чому це важливо

Тім Кук не є випадковим інвестором — він входить до ради директорів Nike ще з 2005 року і наразі є її провідним незалежним директором. Його покупка стала потужним сигналом підтримки для ринку, який переживає розчарування результатами спортивного бренду.

Минулого тижня акції Nike впали більш ніж на 10% після публікації фінансового звіту за другий квартал, який не виправдав очікувань аналітиків. Загалом за 2025 рік капіталізація компанії знизилася приблизно на 25%, а котирування відкотилися до рівнів десятирічної давнини.

Реакція ринку

Інсайдерська покупка такого масштабу зазвичай сприймається як «голос довіри». Ринок відреагував стриманим оптимізмом. У вівторок основна сесія закрилася невеликим зростанням на 0,2% (до $57,34).

На вечірніх торгах після новини про покупку Кука акції додали ще 1%, піднявшись до $57,90.