Австралійський долар оновив максимум за 14 місяців: ринок ставить на підвищення ставок

Австралійський долар («оззі») продовжує своє впевнене зростання, досягнувши найвищого рівня з жовтня 2024 року. У середу, 24 грудня, валюта зміцнилася на 0,2% до 67 центів США. Про це повідомляє Bloomberg.

Зміна курсу: від пом'якшення до підвищення

Головним драйвером зростання стала зміна настроїв трейдерів щодо політики Резервного банку Австралії (RBA). Якщо більшість світових центробанків у 2025 році знижували ставки, то Австралія готується до зворотного маневру.

Причини: Зростання споживчих витрат та сильні дані щодо зарплат посилюють інфляційний тиск.

Сигнал регулятора: На грудневому засіданні RBA чітко дав зрозуміти, що цикл пом'якшення монетарної політики завершено.

Очікування: Ринок прогнозує, що австралійський регулятор може підвищити ключову ставку вже в червні 2026 року.

Завдяки цьому «оззі» став однією з найефективніших валют серед розвинених ринків у цьому кварталі, додавши у вартості 1,5%.

Прогноз: 68 центів до Нового року

Аналітики Commonwealth Bank of Australia (CBA) налаштовані оптимістично. Вони прогнозують, що ралі продовжиться, і до кінця 2025 року курс може сягнути 68 центів США.

«Австралійський долар, як правило, зміцнюється в останні два тижні року. Поліпшення глобального економічного тла та очікування підвищення ставки RBA на початку 2026 року підтримають валюту в найближчий місяць», — зазначають стратеги CBA, зокрема Крістіна Кліфтон.