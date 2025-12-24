Multi від Мінфін
24 грудня 2025, 10:55

Австралійський долар оновив максимум за 14 місяців: ринок ставить на підвищення ставок

Австралійський долар («оззі») продовжує своє впевнене зростання, досягнувши найвищого рівня з жовтня 2024 року. У середу, 24 грудня, валюта зміцнилася на 0,2% до 67 центів США. Про це повідомляє Bloomberg.

Австралійський долар («оззі») продовжує своє впевнене зростання, досягнувши найвищого рівня з жовтня 2024 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зміна курсу: від пом'якшення до підвищення

Головним драйвером зростання стала зміна настроїв трейдерів щодо політики Резервного банку Австралії (RBA). Якщо більшість світових центробанків у 2025 році знижували ставки, то Австралія готується до зворотного маневру.

  • Причини: Зростання споживчих витрат та сильні дані щодо зарплат посилюють інфляційний тиск.
  • Сигнал регулятора: На грудневому засіданні RBA чітко дав зрозуміти, що цикл пом'якшення монетарної політики завершено.
  • Очікування: Ринок прогнозує, що австралійський регулятор може підвищити ключову ставку вже в червні 2026 року.

Завдяки цьому «оззі» став однією з найефективніших валют серед розвинених ринків у цьому кварталі, додавши у вартості 1,5%.

Прогноз: 68 центів до Нового року

Аналітики Commonwealth Bank of Australia (CBA) налаштовані оптимістично. Вони прогнозують, що ралі продовжиться, і до кінця 2025 року курс може сягнути 68 центів США.

«Австралійський долар, як правило, зміцнюється в останні два тижні року. Поліпшення глобального економічного тла та очікування підвищення ставки RBA на початку 2026 року підтримають валюту в найближчий місяць», — зазначають стратеги CBA, зокрема Крістіна Кліфтон.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
