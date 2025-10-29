ЄЦБ планує запустити цифровий євро у 2029 році, але чекає на законодавчу базу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 жовтня 2025, 20:05

ЄЦБ планує запустити цифровий євро у 2029 році, але чекає на законодавчу базу

Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжить підготовчу роботу над проєктом цифрового євро після завершення поточного етапу цього місяця, орієнтуючись на запуск цифрової валюти у 2029 році. Однак реалізація цих планів залежить від створення відповідної законодавчої бази в Європейському Союзі, де досі тривають дискусії. Про це повідомляє Bloomberg 29 жовтня.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжить підготовчу роботу над проєктом цифрового євро після завершення поточного етапу цього місяця, орієнтуючись на запуск цифрової валюти у 2029 році.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Продовження підготовки та орієнтовний термін

Поточний дворічний етап підготовки, розпочатий у 2023 році, завершується цього місяця. Він слідував за дворічним етапом дослідження. Центральні банкіри сподівалися, що за цей час ЄС ухвалить необхідні закони для запуску цифрового аналога банкнот та монет, однак національні уряди та Європейський парламент досі не дійшли згоди.

Законодавчі перепони та політичний тиск

Найбільший опір виходить від Європейської народної партії (EPP), де деякі депутати віддають перевагу пошуку альтернативи цифровому євро у приватному секторі.

Водночас зростає тиск щодо якнайшвидшого виходу з глухого кута. Політики висловлюють занепокоєння через надмірну залежність Європи від американських платіжних систем, таких як Visa,Mastercard та PayPal. Додатковий імпульс дискусії надали побоювання, що стейблкоїни, прив'язані до долара США, які активно підтримує адміністрація Дональда Трампа, можуть закріпитися на європейському ринку.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард та інші високопосадовці закликають прискорити процес для зміцнення стратегічної автономії Європи в умовах загострення геополітичної напруженості. Очікується, що це буде відображено в офіційному повідомленні ЄЦБ у четвер.

Що таке цифровий євро (CBDC)?

Це цифрова форма грошей центрального банку (Central Bank Digital Currency), яка буде доступна громадянам та компаніям для здійснення платежів. На відміну від криптовалют (як Bitcoin), цифровий євро буде емітуватися та гарантуватися ЄЦБ, подібно до готівкових євро. Він відрізняється і від стейблкоїнів, які зазвичай випускаються приватними компаніями та прив'язані до фіатних валют. Мета — забезпечити доступ до безпечних, ефективних та загальнодоступних цифрових грошей центрального банку в епоху цифровізації.

Чому це важливо

Плани ЄЦБ щодо цифрового євро є однією з наймасштабніших ініціатив у світовій фінансовій системі. Поява цифрового євро може:

  • Модернізувати платіжну систему Європи, зробивши її більш ефективною та стійкою.
  • Зменшити залежність від приватних (переважно американських) платіжних систем та потенційних приватних стейблкоїнів, посиливши монетарний суверенітет єврозони.
  • Стимулювати інновації у фінансовому секторі.
  • Стати геополітичним інструментом, зміцнюючи міжнародну роль євро у цифрову епоху.

Однак проєкт стикається зі значними викликами: необхідністю забезпечити конфіденційність даних користувачів, запобігти фінансовій нестабільності (ризик відтоку депозитів з комерційних банків), вирішити технологічні складнощі та, найголовніше, отримати політичну згоду всіх країн-членів ЄС та Європарламенту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами