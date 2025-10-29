ЄЦБ планує запустити цифровий євро у 2029 році, але чекає на законодавчу базу

Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжить підготовчу роботу над проєктом цифрового євро після завершення поточного етапу цього місяця, орієнтуючись на запуск цифрової валюти у 2029 році. Однак реалізація цих планів залежить від створення відповідної законодавчої бази в Європейському Союзі, де досі тривають дискусії. Про це повідомляє Bloomberg 29 жовтня.

Продовження підготовки та орієнтовний термін

Поточний дворічний етап підготовки, розпочатий у 2023 році, завершується цього місяця. Він слідував за дворічним етапом дослідження. Центральні банкіри сподівалися, що за цей час ЄС ухвалить необхідні закони для запуску цифрового аналога банкнот та монет, однак національні уряди та Європейський парламент досі не дійшли згоди.

Законодавчі перепони та політичний тиск

Найбільший опір виходить від Європейської народної партії (EPP), де деякі депутати віддають перевагу пошуку альтернативи цифровому євро у приватному секторі.

Водночас зростає тиск щодо якнайшвидшого виходу з глухого кута. Політики висловлюють занепокоєння через надмірну залежність Європи від американських платіжних систем, таких як Visa,Mastercard та PayPal. Додатковий імпульс дискусії надали побоювання, що стейблкоїни, прив'язані до долара США, які активно підтримує адміністрація Дональда Трампа, можуть закріпитися на європейському ринку.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард та інші високопосадовці закликають прискорити процес для зміцнення стратегічної автономії Європи в умовах загострення геополітичної напруженості. Очікується, що це буде відображено в офіційному повідомленні ЄЦБ у четвер.

Що таке цифровий євро (CBDC)?

Це цифрова форма грошей центрального банку (Central Bank Digital Currency), яка буде доступна громадянам та компаніям для здійснення платежів. На відміну від криптовалют (як Bitcoin), цифровий євро буде емітуватися та гарантуватися ЄЦБ, подібно до готівкових євро. Він відрізняється і від стейблкоїнів, які зазвичай випускаються приватними компаніями та прив'язані до фіатних валют. Мета — забезпечити доступ до безпечних, ефективних та загальнодоступних цифрових грошей центрального банку в епоху цифровізації.

Чому це важливо

Плани ЄЦБ щодо цифрового євро є однією з наймасштабніших ініціатив у світовій фінансовій системі. Поява цифрового євро може:

Модернізувати платіжну систему Європи, зробивши її більш ефективною та стійкою.

Зменшити залежність від приватних (переважно американських) платіжних систем та потенційних приватних стейблкоїнів, посиливши монетарний суверенітет єврозони.

Стимулювати інновації у фінансовому секторі.

Стати геополітичним інструментом, зміцнюючи міжнародну роль євро у цифрову епоху.

Однак проєкт стикається зі значними викликами: необхідністю забезпечити конфіденційність даних користувачів, запобігти фінансовій нестабільності (ризик відтоку депозитів з комерційних банків), вирішити технологічні складнощі та, найголовніше, отримати політичну згоду всіх країн-членів ЄС та Європарламенту.