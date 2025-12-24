У CreditKasa ми постійно працюємо над тим, щоб наш сервіс залишався простим у використанні, технологічним і максимально зручним для кожного клієнта. Саме тому ми оновили мобільні застосунки для iOS та Android — вони стали більш технологічно досконалими та швидкими, а також мають сучасний дизайн з урахуванням клієнтського досвіду.
CreditKasa оновила мобільні застосунки: ще швидше, зручніше та технологічніше
Що нового в мобільних застосунках CreditKasa?
Ми додали та удосконалили ключові функції, щоб зробити взаємодію з сервісом максимально комфортною:
-
оновлений сучасний інтерфейс, що виглядає легко, лаконічно та естетично
-
миттєвий вхід через Face ID / Touch ID / біометрію
-
оплата кредиту в один дотик — без зайвих екранів та підтверджень
-
функція «Добір коштів», доступна прямо в застосунку
-
стабільна робота сервісу 24/7
-
коректні push-сповіщення, навіть у фоновому режимі
Фінанси завжди під рукою
Застосунки CreditKasa створені для тих, хто хоче керувати фінансами швидко та зручно — у будь-який момент і з будь-якого місця. Основні можливості доступні в кілька кліків:
-
перевірка стану кредиту
-
швидка та зручна оплата
-
добір коштів у разі потреби
-
перегляд історії платежів
-
отримання важливих сповіщень і нагадувань
Усе найнеобхідніше тепер зібрано в одному мобільному інструменті, який працює швидко, надійно та без зайвих дій.
Спробуйте оновлення вже зараз
Оцініть зручність оновлених застосунків та користуйтеся всіма можливостями CreditKasa ще комфортніше:
🍏 iOS: посилання
🤖 Android: посилання
Оновлені мобільні застосунки — це черговий крок у нашому прагненні зробити фінансовий сервіс CreditKasa простим, сучасним і справді зручним для кожного користувача. Ми й надалі будемо вдосконалювати наші рішення, щоб забезпечувати найкомфортніший досвід взаємодії з фінансами онлайн.
