CreditKasa оновила мобільні застосунки: ще швидше, зручніше та технологічніше

У CreditKasa ми постійно працюємо над тим, щоб наш сервіс залишався простим у використанні, технологічним і максимально зручним для кожного клієнта. Саме тому ми оновили мобільні застосунки для iOS та Android — вони стали більш технологічно досконалими та швидкими, а також мають сучасний дизайн з урахуванням клієнтського досвіду.

Що нового в мобільних застосунках CreditKasa?

Ми додали та удосконалили ключові функції, щоб зробити взаємодію з сервісом максимально комфортною:

оновлений сучасний інтерфейс, що виглядає легко, лаконічно та естетично

миттєвий вхід через Face ID / Touch ID / біометрію

оплата кредиту в один дотик — без зайвих екранів та підтверджень

функція «Добір коштів», доступна прямо в застосунку

стабільна робота сервісу 24/7

коректні push-сповіщення, навіть у фоновому режимі



Фінанси завжди під рукою

Застосунки CreditKasa створені для тих, хто хоче керувати фінансами швидко та зручно — у будь-який момент і з будь-якого місця. Основні можливості доступні в кілька кліків:

перевірка стану кредиту

швидка та зручна оплата

добір коштів у разі потреби

перегляд історії платежів

отримання важливих сповіщень і нагадувань

Усе найнеобхідніше тепер зібрано в одному мобільному інструменті, який працює швидко, надійно та без зайвих дій.

Спробуйте оновлення вже зараз

Оцініть зручність оновлених застосунків та користуйтеся всіма можливостями CreditKasa ще комфортніше:

🍏 iOS: посилання

🤖 Android: посилання

Оновлені мобільні застосунки — це черговий крок у нашому прагненні зробити фінансовий сервіс CreditKasa простим, сучасним і справді зручним для кожного користувача. Ми й надалі будемо вдосконалювати наші рішення, щоб забезпечувати найкомфортніший досвід взаємодії з фінансами онлайн.