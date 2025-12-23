Сем Альтман: за 10 років випускники вишів будуть освоювати Сонячну систему

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 грудня 2025, 19:21

Сем Альтман: за 10 років випускники вишів будуть освоювати Сонячну систему

Поки покоління зумерів переживає екзистенційну кризу через розвиток штучного інтелекту, генеральний директор OpenAI Сем Альтман радить дивитися в небо. Технологічний мільярдер переконаний: вже за 10 років вчорашні студенти будуть освоювати Сонячну систему, а їхні доходи сягатимуть астрономічних сум. Про це він розповів у інтерв'ю відеоблогерці Клео Абрам, пише Fortune.

Поки покоління зумерів переживає екзистенційну кризу через розвиток штучного інтелекту, генеральний директор OpenAI Сем Альтман радить дивитися в небо.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прощавай, нудна робото

Альтман визнає «слона в кімнаті»: ШІ справді знищить частину звичних професій. Проте натомість він відкриє двері до кар'єри, яка зараз здається науковою фантастикою.

«У 2035 році випускник коледжу — якщо він взагалі ще ходитиме до коледжу — цілком може вирушити в експедицію для дослідження Сонячної системи на космічному кораблі. Це буде абсолютно нова, захоплива, супервисокооплачувана і цікава робота», — прогнозує Альтман.

За словами розробника ChatGPT, він навіть заздрить нинішній молоді. Майбутні покоління, на його думку, жалітимуть нас через те, що нам доводилося виконувати «нудну, стару роботу», тоді як вони матимуть інструменти для вирішення глобальних завдань.

«Якби мені зараз було 22 роки і я закінчував коледж, я б почувався найщасливішою дитиною в історії», — додав він.

Мільярд доларів в одні руки

Ще один сміливий прогноз Альтмана стосується бізнесу. Завдяки моделям рівня GPT-5, стартапи майбутнього виглядатимуть інакше.

Альтман вважає, що незабаром з'являться компанії-єдинороги (оцінка понад $1 млрд), у яких працюватиме лише одна людина.

«Це, мабуть, можливо вже зараз: створити компанію з однієї особи, яка коштуватиме більше мільярда доларів… Все, що для цього потрібно — чудова ідея та вміння володіти інструментами ШІ», — зазначив CEO OpenAI.

Цю думку поділяє й мільярдер Марк Кюбан, який раніше заявляв, що перший у світі трильйонер може бути «просто чуваком у підвалі», який максимально ефективно використає можливості штучного інтелекту.

Реальність чи мрії?

Хоча слова Альтмана звучать як утопія, статистика частково підтверджує цей тренд. За даними Бюро статистики праці США, попит на аерокосмічних інженерів зростає швидше за середній показник по ринку, а їхня річна зарплата вже перевищує $130 000.

Враховуючи плани NASA відправити людей на Марс у 2030-х роках та активний розвиток приватного космосу (SpaceX, Blue Origin), професія «дослідника космосу» справді може стати масовою для тих, хто отримуватиме диплом через десятиліття.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами