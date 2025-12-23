Сем Альтман: за 10 років випускники вишів будуть освоювати Сонячну систему

Поки покоління зумерів переживає екзистенційну кризу через розвиток штучного інтелекту, генеральний директор OpenAI Сем Альтман радить дивитися в небо. Технологічний мільярдер переконаний: вже за 10 років вчорашні студенти будуть освоювати Сонячну систему, а їхні доходи сягатимуть астрономічних сум. Про це він розповів у інтерв'ю відеоблогерці Клео Абрам, пише Fortune.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прощавай, нудна робото

Альтман визнає «слона в кімнаті»: ШІ справді знищить частину звичних професій. Проте натомість він відкриє двері до кар'єри, яка зараз здається науковою фантастикою.

«У 2035 році випускник коледжу — якщо він взагалі ще ходитиме до коледжу — цілком може вирушити в експедицію для дослідження Сонячної системи на космічному кораблі. Це буде абсолютно нова, захоплива, супервисокооплачувана і цікава робота», — прогнозує Альтман.

За словами розробника ChatGPT, він навіть заздрить нинішній молоді. Майбутні покоління, на його думку, жалітимуть нас через те, що нам доводилося виконувати «нудну, стару роботу», тоді як вони матимуть інструменти для вирішення глобальних завдань.

«Якби мені зараз було 22 роки і я закінчував коледж, я б почувався найщасливішою дитиною в історії», — додав він.

Мільярд доларів в одні руки

Ще один сміливий прогноз Альтмана стосується бізнесу. Завдяки моделям рівня GPT-5, стартапи майбутнього виглядатимуть інакше.

Альтман вважає, що незабаром з'являться компанії-єдинороги (оцінка понад $1 млрд), у яких працюватиме лише одна людина.

«Це, мабуть, можливо вже зараз: створити компанію з однієї особи, яка коштуватиме більше мільярда доларів… Все, що для цього потрібно — чудова ідея та вміння володіти інструментами ШІ», — зазначив CEO OpenAI.

Цю думку поділяє й мільярдер Марк Кюбан, який раніше заявляв, що перший у світі трильйонер може бути «просто чуваком у підвалі», який максимально ефективно використає можливості штучного інтелекту.

Реальність чи мрії?

Хоча слова Альтмана звучать як утопія, статистика частково підтверджує цей тренд. За даними Бюро статистики праці США, попит на аерокосмічних інженерів зростає швидше за середній показник по ринку, а їхня річна зарплата вже перевищує $130 000.

Враховуючи плани NASA відправити людей на Марс у 2030-х роках та активний розвиток приватного космосу (SpaceX, Blue Origin), професія «дослідника космосу» справді може стати масовою для тих, хто отримуватиме диплом через десятиліття.