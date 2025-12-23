Національний банк України встановив на 24 грудня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,1003 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 4 копійки.
23 грудня 2025, 17:06
Офіційний курс НБУ: долар подешевшав, євро — подорожчало
Офіційні курси
1 долар США — 42,10 грн (42,14 грн станом на 23 грудня). Історичний максимум долара: 42,40 (25.11.2025).
1 євро — 49,63 грн (49,49 грн станом на 23 грудня). Історичний максимум євро: 49,67 (16.12.2025).
