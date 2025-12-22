Офіційний курс НБУ: долар подешевшав, а євро зростає

НБУ встановив нові курси валют на вівторок, 23 грудня. Згідно з даними регулятора, долар подешевшав, тоді як євро зросло у ціні.

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 42,1482 грн. Це на 4 копійки менше, ніж у понеділок (42,1936).

Історичний максимум долара: 42,40 (25.11.2025).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 49,4904, що на 2 копійки більше, ніж у понеділок (49,4725).

Історичний максимум євро: 49,67 (16.12.2025).

Курс польського злотого

НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,7470 (у понеділок курс був 11,7499).

