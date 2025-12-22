НБУ встановив нові курси валют на вівторок, 23 грудня. Згідно з даними регулятора, долар подешевшав, тоді як євро зросло у ціні.
22 грудня 2025, 15:34
Офіційний курс НБУ: долар подешевшав, а євро зростає
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 42,1482 грн. Це на 4 копійки менше, ніж у понеділок (42,1936).
Історичний максимум долара: 42,40 (25.11.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 49,4904, що на 2 копійки більше, ніж у понеділок (49,4725).
Історичний максимум євро: 49,67 (16.12.2025).
Курс польського злотого
НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,7470 (у понеділок курс був 11,7499).
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі