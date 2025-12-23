Україна здійснила ривок у рейтингу країн за готовністю до впровадження ШІ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 грудня 2025, 18:55

Україна здійснила ривок у рейтингу країн за готовністю до впровадження ШІ

Україна здійснила значний ривок у глобальних технологічних перегонах. У новому рейтингу Government AI Readiness Index 2025, складеному британським агентством Oxford Insights, наша держава піднялася одразу на 14 сходинок порівняно з минулим роком. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, 23 грудня.

Україна здійснила значний ривок у глобальних технологічних перегонах.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Результати в цифрах

Україна посіла 40-ве місце серед 195 країн світу. Це дозволило їй увійти до десятки лідерів Східної Європи за рівнем розвитку ШІ-технологій у державному секторі.

Аналітики високо оцінили окремі складові української цифрової екосистеми:

  • 99,63% — рівень цифровізації державних сервісів (один із найвищих показників у світі).
  • 92,25% — відповідність національного законодавства міжнародним стандартам у сфері ШІ.

Що забезпечило прорив

У Мінцифри називають 2025 рік переломним. Головним драйвером успіху став запуск центру компетенцій WINWIN AI Center of Excellence та активна інтеграція ШІ-рішень у сферу оборони (defense-кластер).

За останні 9 місяців було реалізовано низку ключових проєктів:

  • Дія.AI: На порталі держпослуг запрацював перший у світі національний AI-асистент.
  • Регуляторна пісочниця: Запущено Sandbox — спеціальне правове середовище для безпечної розробки та тестування продуктів на базі ШІ та блокчейну.
  • Інфраструктура: Стартувала робота над «AI Factory» та власною великою мовною моделлю (аналог GPT, але на українських даних).

Амбітні плани: своя нейромережа і топ-3 світу

Уряд не планує зупинятися на досягнутому. Найближчим часом буде презентовано Стратегію розвитку ШІ до 2030 року.

Серед головних анонсів:

  • Запуск AI-асистента безпосередньо у мобільному застосунку «Дія».
  • Презентація національної мовної моделі.
  • Інтеграція ШІ в освітній застосунок «Мрія».

«Наша місія — увійти в трійку світових лідерів за рівнем розвитку та впровадження штучного інтелекту в державний сектор», — наголошують у міністерстві.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами