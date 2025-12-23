Україна здійснила ривок у рейтингу країн за готовністю до впровадження ШІ

Україна здійснила значний ривок у глобальних технологічних перегонах. У новому рейтингу Government AI Readiness Index 2025, складеному британським агентством Oxford Insights, наша держава піднялася одразу на 14 сходинок порівняно з минулим роком. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, 23 грудня.

Результати в цифрах

Україна посіла 40-ве місце серед 195 країн світу. Це дозволило їй увійти до десятки лідерів Східної Європи за рівнем розвитку ШІ-технологій у державному секторі.

Аналітики високо оцінили окремі складові української цифрової екосистеми:

99,63% — рівень цифровізації державних сервісів (один із найвищих показників у світі).

92,25% — відповідність національного законодавства міжнародним стандартам у сфері ШІ.

Що забезпечило прорив

У Мінцифри називають 2025 рік переломним. Головним драйвером успіху став запуск центру компетенцій WINWIN AI Center of Excellence та активна інтеграція ШІ-рішень у сферу оборони (defense-кластер).

За останні 9 місяців було реалізовано низку ключових проєктів:

Дія.AI: На порталі держпослуг запрацював перший у світі національний AI-асистент.

Регуляторна пісочниця: Запущено Sandbox — спеціальне правове середовище для безпечної розробки та тестування продуктів на базі ШІ та блокчейну.

Інфраструктура: Стартувала робота над «AI Factory» та власною великою мовною моделлю (аналог GPT, але на українських даних).

Амбітні плани: своя нейромережа і топ-3 світу

Уряд не планує зупинятися на досягнутому. Найближчим часом буде презентовано Стратегію розвитку ШІ до 2030 року.

Серед головних анонсів:

Запуск AI-асистента безпосередньо у мобільному застосунку «Дія».

Презентація національної мовної моделі.

Інтеграція ШІ в освітній застосунок «Мрія».

«Наша місія — увійти в трійку світових лідерів за рівнем розвитку та впровадження штучного інтелекту в державний сектор», — наголошують у міністерстві.