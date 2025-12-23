Долар здає позиції: індекс DXY впав до мінімуму за 11 тижнів

У вівторок американська валюта продовжила стрімке падіння. Індекс долара США (DXY), який відстежує його курс відносно кошика з шести основних світових валют, опустився нижче позначки 97,90. Це найнижчий показник із початку жовтня 2025 року, пише Trading Economics.

Чому падає долар

Аналітики виділяють три основні причини слабкості американської валюти:

Очікування пом'якшення від ФРС: Ринок майже впевнений, що у 2026 році Федеральна резервна система США проведе ще два зниження ставок по 0,25%. Цьому сприяють і заклики президента Дональда Трампа щодо необхідності зниження вартості кредитів для бізнесу.

Японський фактор: Долар різко просів у парі з японською єною. Це реакція на історичне рішення Банку Японії, який підняв ключову ставку до максимуму за 30 років. Оскільки єна має велику вагу в розрахунку індексу DXY, її зміцнення автоматично тягне індекс донизу.

Геополітика: Напруга у відносинах між США та Венесуелою змушує інвесторів тікати з долара в «тихі гавані» — золото та срібло, які зараз б'ють цінові рекорди.

Як вимірюють силу долара?

Коли кажуть «долар впав», зазвичай мають на увазі саме падіння індексу DXY. Це не курс долара до гривні, а його співвідношення до кошика валют основних торговельних партнерів США.

Склад кошика DXY:

Євро (EUR) — 57,6% (найбільший вплив).

Японська єна (JPY) — 13,6%.

Британський фунт (GBP) — 11,9%.

Канадський долар (CAD) — 9,1%.

Шведська крона (SEK) — 4,2%.

Швейцарський франк (CHF) — 3,6%.

Саме тому рішення Банку Японії так сильно вдарило по індексу: єна — друга за важливістю валюта в цьому списку.

