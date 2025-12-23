Multi від Мінфін
23 грудня 2025, 16:17

Кабмін виділив на житлові сертифікати ще 8,8 мільярда гривень

Уряд виділив з резервного фонду держбюджету 8,8 мільярда гривень на житлові сертифікати для купівлі нового житла замість знищеного через російську агресію. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Уряд виділив з резервного фонду держбюджету 8,8 мільярда гривень на житлові сертифікати для купівлі нового житла замість знищеного через російську агресію.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Житлові сертифікати

«Ще майже 6300 людей зможуть отримати житлові сертифікати в рамках єВідновлення для купівлі нового житла замість знищеного через російську агресію. Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 8,8 млрд грн для фінансування таких компенсацій», — говориться у повідомленні.

Загалом за 2025 рік компенсації за пошкоджене чи знищене росією житло отримали понад 67 тисяч родин на загальну суму понад 31,5 млрд грн, розповіла Свириденко.

Житло для ВПО

Також вона нагадала, що із 1 грудня стартував новий компонент «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Він передбачає надання житлового ваучера номіналом 2 млн грн, який можна буде використати для купівлі квартири чи будинку, інвестувати його у будівництво або використати кошти для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою.

На першому етапі програма доступна ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю через війну.

«Прийом заявок на участь в програмі триває. Якщо ваше житло пошкоджене чи знищене внаслідок російської агресії, подати інформаційне повідомлення можна через ЦНАП, в нотаріуса, через застосунок або портал Дія», — написала Свириденко.

Нагадаємо

24 листопада 2025 року набув чинності Порядок надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям осіб (Порядок № 1176). Це означає, що на ринку нерухомості має з’явитися новий спеціальний платіжний документ номіналом 2 млн грн — житловий ваучер, який будуть отримувати певні категорії внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
