Україна у топ-10 країн за рівнем «відтоку мізків»

Україна залишається серед лідерів за рівнем відтоку інтелектуального капіталу. Попри незначне зниження показника, ситуація залишається критичною порівняно як з минулим країни, так і зі світовими стандартами. Про це свідчать дані рейтингу The Global Economy.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Цифри та динаміка: від піка до стабілізації

Поточний показник (2024): Індекс України становить 8,4 бала з 10. Це дещо краще за антирекорд 2023 року (8,9 бала), але все ще свідчить про надвисокий рівень еміграції.

Порівняння зі світом: Український показник майже вдвічі перевищує середньосвітовий, який становить 4,98 бала (на основі аналізу 176 країн).

Історичний контекст: Для України середній показник за період з 2007 по 2024 роки становить 6,26 бала. Найнижчий рівень «відтоку мізків» (brain drain) було зафіксовано у 2018 році (4,9 бала), що практично відповідало тогочасній світовій нормі.

Від «пошуку кращої долі» до виживання

Експерти наголошують, що за цими цифрами стоїть зміна природи міграції:

Трансформація явища: Якщо раніше фахівці їхали за вищими зарплатами (класичний brain drain), то зараз переважає «втеча від небезпеки» (human flight).

Втрата активного ядра: Країну залишають найбільш продуктивні верстви — підприємці, лікарі, інженери, IT-спеціалісти. Це не просто переїзд окремих осіб, а вимивання інтелектуального фундаменту, необхідного для функціонування держави.

Наслідки

Результати такого масового переміщення людей вже відчуваються через:

Кадровий голод: Нестача фахівців у ключових галузях ускладнює надання базових послуг населенню.

Економічний тиск: Зменшення кількості платників податків створює додаткове навантаження на бюджет, що залишається в розпорядженні регіонів.

Високе місце в цьому рейтингу є тривожним сигналом, адже втрата інтелектуального капіталу має довгостроковий ефект, який важко компенсувати навіть за умови значних фінансових інвестицій у майбутньому.

Де «мізки» залишаються вдома?

Найнижчий рівень відтоку людського капіталу зафіксовано у країнах з високим рівнем соціальної та економічної безпеки:

Австралія

Норвегія

Швеція

У цих державах індекс є мінімальним, що свідчить про здатність системи не лише утримувати власних фахівців, а й залучати таланти ззовні.