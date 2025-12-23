Multi від Мінфін
23 грудня 2025, 15:58

Україна у топ-10 країн за рівнем «відтоку мізків»

Україна залишається серед лідерів за рівнем відтоку інтелектуального капіталу. Попри незначне зниження показника, ситуація залишається критичною порівняно як з минулим країни, так і зі світовими стандартами. Про це свідчать дані рейтингу The Global Economy.

Україна у топ-10 країн за рівнем «відтоку мізків»
Фото: freepik.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Цифри та динаміка: від піка до стабілізації

Поточний показник (2024): Індекс України становить 8,4 бала з 10. Це дещо краще за антирекорд 2023 року (8,9 бала), але все ще свідчить про надвисокий рівень еміграції.

Порівняння зі світом: Український показник майже вдвічі перевищує середньосвітовий, який становить 4,98 бала (на основі аналізу 176 країн).

Історичний контекст: Для України середній показник за період з 2007 по 2024 роки становить 6,26 бала. Найнижчий рівень «відтоку мізків» (brain drain) було зафіксовано у 2018 році (4,9 бала), що практично відповідало тогочасній світовій нормі.

Від «пошуку кращої долі» до виживання

Експерти наголошують, що за цими цифрами стоїть зміна природи міграції:

  • Трансформація явища: Якщо раніше фахівці їхали за вищими зарплатами (класичний brain drain), то зараз переважає «втеча від небезпеки» (human flight).
  • Втрата активного ядра: Країну залишають найбільш продуктивні верстви — підприємці, лікарі, інженери, IT-спеціалісти. Це не просто переїзд окремих осіб, а вимивання інтелектуального фундаменту, необхідного для функціонування держави.

Наслідки

Результати такого масового переміщення людей вже відчуваються через:

  • Кадровий голод: Нестача фахівців у ключових галузях ускладнює надання базових послуг населенню.
  • Економічний тиск: Зменшення кількості платників податків створює додаткове навантаження на бюджет, що залишається в розпорядженні регіонів.

Високе місце в цьому рейтингу є тривожним сигналом, адже втрата інтелектуального капіталу має довгостроковий ефект, який важко компенсувати навіть за умови значних фінансових інвестицій у майбутньому.

Де «мізки» залишаються вдома?

Найнижчий рівень відтоку людського капіталу зафіксовано у країнах з високим рівнем соціальної та економічної безпеки:

  • Австралія
  • Норвегія
  • Швеція

У цих державах індекс є мінімальним, що свідчить про здатність системи не лише утримувати власних фахівців, а й залучати таланти ззовні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
