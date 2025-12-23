Multi від Мінфін
23 грудня 2025, 15:35

Центробанки світу провели наймасштабніше зниження ставок з часів фінансової кризи 2008 року

2025 рік увійде в економічну історію як рік агресивного пом'якшення монетарної політики. Провідні центральні банки світу знижували ставки найшвидшими темпами та в найбільших обсягах за останні 17 років. Про це повідомляє Reuters, 23 грудня.

2025 рік увійде в економічну історію як рік агресивного пом'якшення монетарної політики.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Велика десятка» змінює курс

Дев'ять із десяти центральних банків країн G10 у 2025 році знизили свої ключові ставки. Серед них — Федеральна резервна система США (ФРС), Європейський центробанк (ЄЦБ), Банк Англії, а також регулятори Канади, Австралії, Нової Зеландії, Швеції, Норвегії та Швейцарії.

  • Масштаб: Загалом вони провели 32 раунди зниження, «зрізавши» ставки сумарно на 850 базисних пунктів.
  • Рекорд: Це найбільша кількість скорочень з 2008 року та наймасштабніше пом'якшення з 2009 року.
  • Виняток: Єдиним із «десятки», хто йшов проти течії, стала Японія. Вона, навпаки, двічі підвищувала ставки цього року, намагаючись відійти від політики «ультрадешевих» грошей.

Ринки, що розвиваються, діють ще швидше

Центробанки країн, що розвиваються, випередили розвинені економіки за темпами зниження вартості запозичень.

У 2025 році вони знизили ставки на 3085 базисних пунктів (проти 2160 б.п. у 2024 році).

Лише у грудні ставки знизили регулятори восьми країн, серед яких Туреччина, Індія, Мексика, Польща.

Експерти зазначають, що інфляція в цих регіонах перебуває під контролем, що розв'язує руки для подальшого стимулювання економік.

Прогноз на 2026: свято закінчується?

Попри рекордне пом'якшення у 2025-му, аналітики попереджають, що наступний рік може принести кардинальні зміни. Тон заяв деяких регуляторів (зокрема Канади та Австралії) вже став жорсткішим.

Джеймс Россітер з TD Securities прогнозує несподіваний поворот:

«Ми вважаємо, що ЄЦБ підвищить ставки наступного року, а регулятори Австралії та Канади наблизяться до цього рішення».

Щодо США, то в JPMorgan бачать «двосторонні ризики» на другу половину 2026 року: якщо у 2025-му ФРС лише обговорювала, чи знижувати ставку, чи тримати паузу, то в 2026-му на стіл може повернутися питання про її підвищення.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
