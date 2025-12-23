Понад половину доходів за 11 місяців 2025 року банки отримали від розміщення в цінні папери

Банківська система утримує статус найприбутковішого сектору економіки вже три роки поспіль. За 11 місяців 2025 року українські банки отримали 146,4 млрд грн чистого прибутку. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook, 23 грудня.

Головний спонсор бюджету

Разом із доходами зростають і відрахування до бюджету: за звітний період фінустанови сплатили 42,7 млрд грн податку на прибуток.

Цікава деталь: 63% від цієї суми сплатили саме державні банки (Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк тощо). Тобто, левова частка податків фактично перекладається з однієї державної кишені в іншу.

На чому заробляють банки: парадокс ОВДП

Аналіз структури доходів показує, що класичне кредитування бізнесу не є головним джерелом заробітку. Найбільша стаття доходів банків (71%, або 371,8 млрд грн) — це процентні доходи.

Якщо розібрати ці 371,8 млрд грн детальніше, стає зрозумілою залежність банків від держави:

~52% — дохід від цінних паперів (ОВДП та депозитні сертифікати НБУ).

27,5% — кредитування юридичних осіб (бізнесу).

20,5% — кредитування населення.

«Левова частка цього доходу — це доходи й відсотки, отримані від операцій з державними паперами. А де в нас концентрація цінних паперів? Правильно — в державних банках», — наголошує Шевчишин.

Куди витрачають гроші

Основними статтями витрат банків залишаються виплати вкладникам та утримання власної структури:

Процентні видатки: 33% витрат (125,4 млрд грн) йде на виплату відсотків за депозитами.

Адміністративні витрати: 31% (116,3 млрд грн) витрачається на зарплати персоналу, оренду, IT та інше.

При цьому аналітик зауважив, що витрати на зарплати в державних банках є нижчими, ніж у комерційних фінустановах приватного сектору.