Обсяги іпотечного кредитування впали, а «єОселю» готують до кардинальних змін

У жовтні 2025 року український ринок іпотеки продемонстрував незначне охолодження. Банки видали 809 кредитів на загальну суму 1,60 млрд грн, що на 3,2% менше порівняно з вереснем. Про це свідчать дані опитування Національного банку України (НБУ), передає Інтерфакс-Україна.

Попри місячне падіння, у річному вимірі ринок продовжує відновлюватися: порівняно з жовтнем минулого року обсяг виданих позик зріс на 14%.

Де і що купують українці

Географія іпотеки залишається незмінною — левова частка кредитів припадає на столицю.

Київ та область: 464 договори на 986 млн грн (це 61,6% від усього ринку).

Івано-Франківська область: 44 кредити на 77 млн грн.

Львівська область: 35 кредитів на 73 млн грн.

Вінницька область: 35 кредитів на 64 млн грн.

У структурі угод домінує первинний ринок («новобудови»): у жовтні тут оформили 486 кредитів на 972 млн грн. Вторинний ринок просів помітніше — 323 угоди на 0,63 млрд грн.

Цікава динаміка ставок: на первинному ринку середня ефективна ставка трохи зросла (до 8,21%), тоді як на «вторинці» вона знизилася до 9,39%.

НБУ попереджає: «єОселя» змінює правила гри

Нацбанк у своєму звіті про фінансову стабільність наголошує: поточна модель державної програми «єОселя» вичерпала свій потенціал і потребує трансформації. Вплив іпотеки на ринок житла залишається мізерним — у кредит купують менше ніж 3% нерухомості в країні.

Проблема: Зараз державна компанія «Укрфінжитло» фінансує кредити напряму, залучаючи кошти під облігації (ОВДП). Це робить модель збитковою, обмежує масштабування та демотивує банки оцінювати ризики (адже вони не ризикують власними грошима).

Рішення (початок 2026 року): Планується перехід на компенсаційну модель для нових сегментів:

Банки видаватимуть кредити за власні кошти.

«Укрфінжитло» лише компенсуватиме різницю у відсотках (до рівня депозитного індексу UIRD + 4%).

Для пільгових категорій (військові, медики) старий формат поки що збережеться.