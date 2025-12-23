У жовтні 2025 року український ринок іпотеки продемонстрував незначне охолодження. Банки видали 809 кредитів на загальну суму 1,60 млрд грн, що на 3,2% менше порівняно з вереснем. Про це свідчать дані опитування Національного банку України (НБУ), передає Інтерфакс-Україна.
Обсяги іпотечного кредитування впали, а «єОселю» готують до кардинальних змін
Попри місячне падіння, у річному вимірі ринок продовжує відновлюватися: порівняно з жовтнем минулого року обсяг виданих позик зріс на 14%.
Де і що купують українці
Географія іпотеки залишається незмінною — левова частка кредитів припадає на столицю.
- Київ та область: 464 договори на 986 млн грн (це 61,6% від усього ринку).
- Івано-Франківська область: 44 кредити на 77 млн грн.
- Львівська область: 35 кредитів на 73 млн грн.
- Вінницька область: 35 кредитів на 64 млн грн.
У структурі угод домінує первинний ринок («новобудови»): у жовтні тут оформили 486 кредитів на 972 млн грн. Вторинний ринок просів помітніше — 323 угоди на 0,63 млрд грн.
Цікава динаміка ставок: на первинному ринку середня ефективна ставка трохи зросла (до 8,21%), тоді як на «вторинці» вона знизилася до 9,39%.
НБУ попереджає: «єОселя» змінює правила гри
Нацбанк у своєму звіті про фінансову стабільність наголошує: поточна модель державної програми «єОселя» вичерпала свій потенціал і потребує трансформації. Вплив іпотеки на ринок житла залишається мізерним — у кредит купують менше ніж 3% нерухомості в країні.
- Проблема: Зараз державна компанія «Укрфінжитло» фінансує кредити напряму, залучаючи кошти під облігації (ОВДП). Це робить модель збитковою, обмежує масштабування та демотивує банки оцінювати ризики (адже вони не ризикують власними грошима).
- Рішення (початок 2026 року): Планується перехід на компенсаційну модель для нових сегментів:
- Банки видаватимуть кредити за власні кошти.
- «Укрфінжитло» лише компенсуватиме різницю у відсотках (до рівня депозитного індексу UIRD + 4%).
Для пільгових категорій (військові, медики) старий формат поки що збережеться.
