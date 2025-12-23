За тиждень інвестори вивели із криптофондів $952 млн, альткоїни зростають на тлі падіння BTC: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Інвестори вивели майже $1 млрд із криптофондів за тиждень

Згідно з новим звітом CoinShares, за минулий тиждень із криптовалютних інвестиційних продуктів забрали $952 млн. Це перший випадок масового виведення коштів за останні чотири тижні.

Головною причиною аналітики називають затримку в ухваленні американського закону Clarity Act (Закон про прозорість крипторинку). Його очікували до кінця 2025 року, але розгляд перенесли на січень 2026-го. Це створило ситуацію невизначеності. Також інвестори побоюються розпродажів з боку «китів» (великих власників криптовалют).

Ситуація за конкретними криптовалютами:

Ethereum (ETH): Вивели $555 млн. Це найбільша втрата тижня. Експерти пояснюють це тим, що саме Ethereum найбільше залежить від нових правил Clarity Act.

Bitcoin (BTC): Вивели $460 млн. Інтерес до біткоїн-фондів цього року помітно слабший, ніж торік.

XRP: Додали $62,9 млн. Ця монета йде проти тренду і продовжує залучати капітал.

Solana (SOL): Додали $48,5 млн. Інвестори все ще активно вкладають у цей актив.

Основний відтік стався у США — там інвестори забрали рекордні $990 млн. Натомість у Канаді та Німеччині навпаки спостерігався притік нових коштів (загалом близько $62 млн на дві країни), але цього не вистачило, щоб перекрити падіння в Америці.

Наразі фонди керують активами на суму $46,7 млрд. Це трохи менше, ніж було на піку у 2024 році ($48,7 млрд).

Південна Корея бореться за «фінансовий суверенітет»: депутати закликають негайно легалізувати стейблкоїни

Південна Корея ризикує втратити контроль над власною платіжною системою, якщо терміново не створить законодавчу базу для стейблкоїнів. Про це заявив депутат від Демократичної партії Мін Бьон-дук, закликавши уряд прискорити розробку відповідних правил, повідомляють місцеві ЗМІ.

На думку політика, доларові стейблкоїни вже стали стандартом міжнародної торгівлі. Якщо Корея не випустить власну цифрову валюту, прив’язану до вони, місцевий бізнес буде змушений використовувати іноземні токени. Це фактично означатиме передачу платіжного суверенітету країни під вплив зовнішніх фінансових інструментів.

Депутат навів приклади того, що ринок уже випереджає закон:

Виплата зарплат: Деякі корейські компанії вже нараховують зарплати іноземним працівникам у доларових токенах.

Міжнародна торгівля: Бізнес активно розглядає стейблкоїни як заміну традиційним банківським переказам для розрахунків із закордонними партнерами.

Мін Бьон-дук наголосив, що національний стейблкоїн не лише захистить економіку, а й стимулює її ріст:

К-культура: Зручний інструмент для оплати корейського культурного контенту по всьому світу.

Малий бізнес: Оптимізація витрат та спрощення транзакцій для невеликих підприємств.

Незалежність: Формування власної частки ринку, вільної від коливань та політики доларових активів.

Раніше Центральний банк Південної Кореї висловив думку, що право на випуск стейблкоїнів повинні мати лише банки, а не приватні технологічні компанії, щоб гарантувати стабільність фінансової системи.

XRP та Solana йдуть проти ринку: альткоїни ростуть на тлі падіння біткоїна

Поки головні криптовалюти переживають відтік капіталу, спотові XRP-ETF продовжують свою успішну серію. У період з 15 по 19 грудня інтерес інвесторів зосередився саме на альтернативних активах. Про це свідчать дані SoSoValue.

XRP-ETF: Зафіксували чистий притік у розмірі $82,04 млн. Це вже шостий тиждень поспіль, коли фонди закриваються з позитивним результатом. Загалом за час цього ралі інвестори вклали в XRP-продукти понад $1,2 млрд.

Solana-ETF: Також продемонстрували впевнене зростання — притік склав $66,55 млн. Важливо, що жоден із семи існуючих фондів на базі SOL не зіткнувся з виведенням коштів.

На противагу альткоїнам, основні криптовалютні фонди продемонстрували негативну динаміку:

Bitcoin-ETF: За звітний тиждень втратили $497 млн. Інвестори активно виводили кошти з біткоїн-продуктів.

Ethereum-ETF: Опинилися в найскладнішій ситуації — чистий відтік склав $644 млн. Примітно, що жоден із дев’яти зареєстрованих фондів на базі ETH не зміг залучити нових інвестицій за цей період.

Поки капітал залишає BTC та ETH, інвестори перемикають увагу на XRP та Solana, що свідчить про зміну пріоритетів на ринку ETF наприкінці грудня.

У США готують «податкову революцію» для криптокористувачів: що зміниться для стейблкоїнів та стейкінгу

У Палаті представників США представили законопроєкт, який має значно спростити життя власникам криптовалют. Головна мета — прибрати зайве бюрократичне навантаження та зробити використання цифрових активів зручнішим для повсякденного життя.

Зараз кожна покупка кави за крипту може вважатися податковою подією. Новий документ пропонує змінити це:

Ліміт $200: Операції на суму до $200 пропонують звільнити від податку на приріст капіталу.

Умови: Пільга діятиме лише для регульованих стейблкоїнів, що мають жорстку прив’язку до долара США та стабільний курс.

Мета: Перетворити стейблкоїни на реальний цифровий аналог готівки, де користувачу не потрібно звітувати за кожну дрібну транзакцію.

Законодавці хочуть покласти край оподаткуванню «фіктивних доходів» (коли податок треба платити відразу після отримання монет, навіть якщо ви їх не продали).

Пропонується дозволити платникам податків не визнавати дохід від стейкінгу чи майнінгу протягом п'яти років з моменту отримання винагороди.

Це дасть змогу інвесторам краще планувати фінанси та не платити податки з активів, вартість яких може впасти до моменту їх реального продажу.

Попри послаблення, законопроєкт передбачає чіткий контроль: