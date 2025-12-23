Найбільші технологічні компанії світу б’ють на сполох: тисячі їхніх співробітників можуть опинитися у «візовій пастці» через нові правила перевірки в консульствах США. Google, Apple, Microsoft та ServiceNow розіслали термінові попередження працівникам із візами H-1B, рекомендуючи їм утриматися від міжнародних подорожей. Причиною стали масові затримки з отриманням візових штампів, які можуть затягнутися до року. Про це повідомляє Business Insider.
23 грудня 2025, 11:35
Google, Apple та Microsoft просять іноземних співробітників скасувати поїздки додому
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Колапс у візовій системі спричинило нове правило Державного департаменту США, яке набуло чинності 15 грудня. Воно зобов'язує консульства проводити детальну перевірку онлайн-присутності заявників, зокрема моніторинг їхніх соціальних мереж.
Це нововведення призвело до різкого сповільнення роботи дипломатичних установ.
- Масштаб проблеми: Записи на візові співбесіди, які раніше були формальністю, тепер масово скасовуються або переносяться на місяці вперед.
- Географія: Найбільші проблеми фіксуються в консульствах США в Індії, але затримки також зачіпають Ірландію та В'єтнам.
- Терміни: Деяким співробітникам перенесли зустрічі аж на листопад 2026 року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі