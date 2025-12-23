Google, Apple та Microsoft просять іноземних співробітників скасувати поїздки додому

Найбільші технологічні компанії світу б’ють на сполох: тисячі їхніх співробітників можуть опинитися у «візовій пастці» через нові правила перевірки в консульствах США. Google, Apple, Microsoft та ServiceNow розіслали термінові попередження працівникам із візами H-1B, рекомендуючи їм утриматися від міжнародних подорожей. Причиною стали масові затримки з отриманням візових штампів, які можуть затягнутися до року. Про це повідомляє Business Insider.