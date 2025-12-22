Ціна на золото перевищила $4380 за унцію: рекорд більш ніж за 40 років

Ціна на золото перевищила $4380 за унцію, показавши кращі річні результати більш ніж за 40 років. Про це пише Вloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що підтримує зростання золота

Ціна на золото зросла до історичного максимуму, а загострення геополітичної напруженості та ставки на подальше зниження ставки Федеральною резервною системою додали поштовх найкращим річним показникам більш ніж за чотири десятиліття.

Ціна на дорогоцінний метал зросла більш ніж на 1%, перевищивши попередній рекорд у 4 381 долар за унцію, встановлений у жовтні. Трейдери роблять ставки на те, що ФРС двічі знизить відсоткові ставки у 2026 році після того, як низка економічних даних минулого тижня мало що прояснила перспективи, хоча президент США Дональд Трамп виступав за агресивне зниження ставок.

М'якша монетарна політика є попутним вітром для золота та срібла, які не приносять відсотків.

Попит на золото

Попит посилюється за рахунок покупок центральних банків та припливу коштів у золоті ETF, який триває вже кілька тижнів поспіль.

Аналітики Goldman Sachs прогнозують подальше зростання цін у 2026 році з базовим сценарієм близько $4 900 за унцію.

Зростання срібла, платини

Ціна на срібло зросла на цілих 2,7% до рекордних $68,9883 за унцію, чому сприяли спекулятивні припливи та тривалі перебої у постачаннях до основних торгових центрів після історичного стиснення позицій у жовтні. Загальний обсяг торгів ф'ючерсами на срібло в Шанхаї різко зріс на початку цього місяця до рівнів, близьких до кількох місяців тому, що спостерігалися під час кризи.

Платина росте восьму сесію поспіль, торгуючись понад 2000 доларів за унцію вперше з 2008 року.

Станом на 10:57 ранку в Сінгапурі спотова ціна на золото зросла на 1,1% до 4 386,32 долара за унцію. Срібло подорожчало на 2,6% до 68,87 доларів. Платина зросла на 3,9%, а паладій — на 4,5%. Індекс спотового долара Bloomberg знизився на 0,1%.

Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.