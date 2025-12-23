Multi від Мінфін
23 грудня 2025, 11:16

У третьому кварталі 2025 року частка долара у світових валютних резервах зменшилась

У третьому кварталі 2025 року частка долара США у світових валютних резервах, за інформацією Міжнародного валютного фонду, трохи зменшилася до 56,92%, тоді як частка євро, навпаки, трохи зросла.

У третьому кварталі 2025 року частка долара США у світових валютних резервах, за інформацією Міжнародного валютного фонду, трохи зменшилася до 56,92%, тоді як частка євро, навпаки, трохи зросла.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЧастка долараОпубліковані у п'ятницю дані свідчать про стабілізацію ситуації за три місяці до кінця вересня.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Частка долара

Опубліковані у п'ятницю дані свідчать про стабілізацію ситуації за три місяці до кінця вересня. Це сталося після значних коливань у другому кварталі, коли світові валютні ринки, особливо ринок долара США, були вражені заявами президента США Дональда Трампа щодо наміру запровадити нові тарифи.

До кінця другого кварталу частка валютних резервів, виражена у доларах, становила 57,08%. Частка євро збільшилася з 20,24% до 20,33% порівняно з попереднім кварталом, як свідчать дані МВФ щодо структури офіційних валютних резервів.

Частка резервів у японській єні

Крім того, було зазначено, що частка резервів у японській ієні зросла до 5,82% у третьому кварталі порівняно з 5,65% у другому кварталі.

Що кажуть аналітики

Аналітики Goldman Sachs прокоментували дані, наголосивши, що зміни валютних курсів відображають зусилля керуючих резервами з обліку коливань на валютному ринку.

У третьому кварталі спостерігалася стабілізація валютних резервів із мінімальними змінами у частках долара США та євро після значних коливань у другому кварталі.

Коливання валютних курсів у поточному році викликали обговорення можливості втрати доларом США статусу кращої світової резервної валюти та центрального елемента глобальної грошової системи.

Деякі аналітики звертають увагу на ознаки дедоларизації, що починається, проте існує широка згода в тому, що будь-яке подібне зрушення відбуватиметься вкрай повільно.

Дані МВФ також відображають зміни до методології: тепер фонд враховує «нерозподілену» частину резервів. Раніше ця категорія включалася до даних, відображаючи прогалини, викликані непредставленням або неповними даними.

Зміна методології, починаючи з 2000 року, призвела до незначних коригувань у даних.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
