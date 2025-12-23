Multi від Мінфін
23 грудня 2025, 11:00

Як змінилась вартість купівлі квартир по Україні у 2025 році — дослідження

У 2025 році більшість обласних центрів демонструють зростання цін на квартири, насамперед у західних та центральних регіонах України. Водночас подорожчання фіксується і в окремих містах, розташованих поблизу зони бойових дій або тих, що регулярно зазнають атак, зокрема в Харкові, Сумах та Одесі. Про це йдеться в дослідженні «OLX Нерухомість».

У 2025 році більшість обласних центрів демонструють зростання цін на квартири, насамперед у західних та центральних регіонах України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто лідирує за вартістю квартир

Київ залишається лідером за вартістю квартир серед обласних центрів, за ним — Львів та Ужгород.

Однокімнатні квартири: найбільш помітне зростання вартості за рік в Ужгороді (+60%), Івано-Франківську (+35%), Одесі (+23%).

На рівні минулого року залишилась вартість у Луцьку, тоді як зниження відбулось лише у Запоріжжі (-3%) та Миколаєві (-2%). Найвища медіанна вартість купівлі 1-кімнатної квартири у Києві, яка у 2025 році зросла на +16%.

Двокімнатні квартири: найвищі темпи зростання цін зафіксовано в Тернополі (+29%), Харкові (+23%), Ужгороді (+22%) та Черкасах (+21%). Помітне подорожчання також відбулося в Івано-Франківську (+20%), Вінниці (+18%) та Одесі (+16%).

Водночас зниження вартості за рік було у Запоріжжі та Херсоні — на 3% в обох містах. Найвища медіанна ціна купівлі двокімнатної квартири — у столиці (+11% за рік).

Трикімнатні квартири: у 2025 році найпомітніше зростання медіанної вартості в Тернополі та Харкові — на 22%. Дещо менший приріст відбувся у Чернівцях (+21%) та Вінниці (+19%).

Зниження цін зафіксовано лише у Запоріжжі (-1%), тоді як у Херсоні медіанна вартість залишилась на рівні минулого року. Найдорожчими трикімнатні квартири традиційно залишаються у столиці (на 15% більше, ніж у 2024 році).

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
