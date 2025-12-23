Кабмін ухвалив рішення про запровадження щорічної премії для енергетиків

Уряд започатковує щорічну Премію Кабміну для працівників енергетичної галузі. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Що відомо про премію

«Ми започатковуємо щорічну Премію Кабінету Міністрів для працівників енергетичної галузі. Для нас важливо відзначати вашу роботу на найвищому рівні. Дякуємо вам за вашу відданість, сміливість і професіоналізм», — наголосила Свириденко.

Руйнування енергетики

Прем'єр-міністр зазначила, що уже четвертий рік поспіль росія намагається занурити українців у темряву. Ворог майже щодня запускає десятки ракет і сотні дронів по енергетичних об'єктах, намагається зруйнувати обʼєкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, руйнує диспетчерські і цілі обʼєкти.

Лише з вересня цього року енергетична система України зазнала близько 2000 масованих ракетно-дронових атак, майже чверть з яких — цілеспрямоване знищення енергетичної інфраструктури.