Японія майже через 15 років після ядерної катастрофи відновить роботу найбільшої АЕС

Японія готується до відновлення роботи найбільшої у світі атомної електростанції «Касівадзакі-Каріва». Як передає Reuters, у понеділок, 22 грудня, асамблея префектури Ніігата винесла вотум довіри губернатору Хідео Ханадзумі, який у листопаді підтримав перезапуск АЕС.

Запуск «Касівадзаки-Каріва»

«Касівадзакі-Каріва» розташовується приблизно за 220 км на північний захід від Токіо. Станцію було зупинено поряд із ще 53 реакторами після землетрусу та цунамі в Японії 11 березня 2011 року. Тоді на АЕС «Фукусіма-1» сталася радіаційна аварія, яка стала найбільшою ядерною катастрофою після Чорнобиля.

З того часу в Японії перезапустили лише 14 із 33 працездатних реакторів. «Касівадзакі-Каріва» стане першою перезапущеною АЕС, що експлуатується компанією Tokyo Electric Power Co (TEPCO). Саме ця компанія є оператором АЕС «Фукусіма-1», яка зараз перебуває в аварійному стані.

«Це важлива віха, але це ще не кінець. У питанні забезпечення безпеки мешканців Ніігати немає кінця», — сказав Ханадзумі журналістам після голосування. Хоча законодавці підтримали губернатора, сесія асамблеї виявила існуючі розбіжності, зазначає Reuters.

«Це не що інше, як політичне рішення, яке не враховує волю жителів Ніігати», — заявив один із законодавців, який виступав проти перезапуску АЕС.

TEPCO планує запустити перший із семи реакторів 20 січня, повідомила японська телекомпанія NHK. Сумарна потужність АЕС «Касівадзакі-Каріва» становить 8,2 ГВт — цього достатньо для забезпечення електроенергією кількох мільйонів будинків.

Очікується, що 2026 року в рамках перезапуску АЕС буде введено в експлуатацію один енергоблок потужністю 1,36 ГВт, а приблизно 2030 року — ще один енергоблок такої ж потужності.