З 1 січня 2026 року в Україні подорожчає апостиль

З початку 2026 року українцям доведеться платити більше за проставлення апостиля на офіційних документах. Про зміну тарифів повідомила Державна архівна служба.

Скільки коштуватиме апостиль у 2026 році

Згідно з оновленими розмірами плати, з 1 січня 2026 року вартість послуги становитиме:

670 грн — для фізичних осіб;

1160 грн — для юридичних осіб.

Йдеться про апостиль на документах, які видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, а також на нотаріально оформлених документах, призначених для використання за кордоном.

З чим пов'язане подорожчання

Підвищення напряму пов’язане з ухваленням Закон «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Документ встановлює новий прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3328 грн станом на 1 січня 2026 року. Саме від цього показника розраховується плата за апостиль:

0,2 прожиткового мінімуму — для фізичних осіб;

0,35 прожиткового мінімуму — для юридичних осіб.

Сума округлюється до найближчих 10 гривень.