З початку 2026 року українцям доведеться платити більше за проставлення апостиля на офіційних документах. Про зміну тарифів повідомила Державна архівна служба.
23 грудня 2025, 9:21
З 1 січня 2026 року в Україні подорожчає апостиль
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Скільки коштуватиме апостиль у 2026 році
Згідно з оновленими розмірами плати, з 1 січня 2026 року вартість послуги становитиме:
- 670 грн — для фізичних осіб;
- 1160 грн — для юридичних осіб.
Йдеться про апостиль на документах, які видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, а також на нотаріально оформлених документах, призначених для використання за кордоном.
З чим пов'язане подорожчання
Підвищення напряму пов’язане з ухваленням Закон «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Документ встановлює новий прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3328 грн станом на 1 січня 2026 року. Саме від цього показника розраховується плата за апостиль:
- 0,2 прожиткового мінімуму — для фізичних осіб;
- 0,35 прожиткового мінімуму — для юридичних осіб.
Сума округлюється до найближчих 10 гривень.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1