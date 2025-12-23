Multi від Мінфін
23 грудня 2025, 9:21

З 1 січня 2026 року в Україні подорожчає апостиль

З початку 2026 року українцям доведеться платити більше за проставлення апостиля на офіційних документах. Про зміну тарифів повідомила Державна архівна служба.

З початку 2026 року українцям доведеться платити більше за проставлення апостиля на офіційних документах.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки коштуватиме апостиль у 2026 році

Згідно з оновленими розмірами плати, з 1 січня 2026 року вартість послуги становитиме:

  • 670 грн — для фізичних осіб;
  • 1160 грн — для юридичних осіб.

Йдеться про апостиль на документах, які видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, а також на нотаріально оформлених документах, призначених для використання за кордоном.

З чим пов'язане подорожчання

Підвищення напряму пов’язане з ухваленням Закон «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Документ встановлює новий прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3328 грн станом на 1 січня 2026 року. Саме від цього показника розраховується плата за апостиль:

  • 0,2 прожиткового мінімуму — для фізичних осіб;
  • 0,35 прожиткового мінімуму — для юридичних осіб.

Сума округлюється до найближчих 10 гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 грудня 2025, 9:41
#
Ой как подорожало!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
