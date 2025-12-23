Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 552,8 млрд грн, що на 18 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця. Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів.
23 грудня 2025, 8:26
Вклади населення в українських банках за місяць зросли на 18 млрд грн
У якій валюті вклади
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 грудня 2025 року:
- вклади у національній валюті — 1 021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за листопад 2025 року);
- вклади в іноземній валюті — 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за листопад 2025 року).
Частка ФОП
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 грудня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,7%. Сума їх вкладів склала 181,3 млрд грн.
Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:
Джерело: Мінфін
