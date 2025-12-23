Вклади населення в українських банках за місяць зросли на 18 млрд грн

Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 552,8 млрд грн, що на 18 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця. Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів.